Приговор по делу о гибели россиян на батискафе в Хургаде вынесут 26 ноября

Суд Хургады назначил на 26 ноября вынесение приговора по громкому делу о затонувшей туристической подлодке, где погибли семь россиян, сообщил РИА Новости
КАИР, 19 ноя - РИА Новости. Суд Хургады назначил на 26 ноября вынесение приговора по громкому делу о затонувшей туристической подлодке, где погибли семь россиян, сообщил РИА Новости египетский судебный источник.
"Суд Хургады
рассмотрит 26 ноября дело о затонувшем батискафе "Синдбад" для вынесения приговора после завершения рассмотрения документов и технических отчетов, связанных с инцидентом о затоплении", - сообщил источник.
Прогулочный батискаф, на котором находились 45 туристов из России
, потерпел крушение около побережья Хургады 27 марта. В результате инцидента погибли семь россиян.
В генконсульстве РФ в Хургаде сообщали РИА Новости, что затопление батискафа началось во время посадки рядом с морской платформой, вода быстро заполнила судно. Египетские власти ведут расследование с целью установить причины, приведшие к трагедии.