Приговор по делу о гибели россиян на батискафе в Хургаде вынесут 26 ноября

КАИР, 19 ноя - РИА Новости. Суд Хургады назначил на 26 ноября вынесение приговора по громкому делу о затонувшей туристической подлодке, где погибли семь россиян, сообщил РИА Новости египетский судебный источник.

В генконсульстве РФ в Хургаде сообщали РИА Новости, что затопление батискафа началось во время посадки рядом с морской платформой, вода быстро заполнила судно. Египетские власти ведут расследование с целью установить причины, приведшие к трагедии.