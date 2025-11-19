Рейтинг@Mail.ru
01:07 19.11.2025
Приговор по делу о гибели россиян на батискафе в Хургаде вынесут 26 ноября
Суд Хургады назначил на 26 ноября вынесение приговора по громкому делу о затонувшей туристической подлодке, где погибли семь россиян, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.11.2025
хургада, россия, в мире
Хургада, Россия, В мире
Приговор по делу о гибели россиян на батискафе в Хургаде вынесут 26 ноября

КАИР, 19 ноя - РИА Новости. Суд Хургады назначил на 26 ноября вынесение приговора по громкому делу о затонувшей туристической подлодке, где погибли семь россиян, сообщил РИА Новости египетский судебный источник.
"Суд Хургады рассмотрит 26 ноября дело о затонувшем батискафе "Синдбад" для вынесения приговора после завершения рассмотрения документов и технических отчетов, связанных с инцидентом о затоплении", - сообщил источник.
Прогулочный батискаф, на котором находились 45 туристов из России, потерпел крушение около побережья Хургады 27 марта. В результате инцидента погибли семь россиян.
В генконсульстве РФ в Хургаде сообщали РИА Новости, что затопление батискафа началось во время посадки рядом с морской платформой, вода быстро заполнила судно. Египетские власти ведут расследование с целью установить причины, приведшие к трагедии.
Место крушения прогулочного батискафа у берегов Египта - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
СМИ раскрыли новые детали катастрофы с батискафом в Египте
