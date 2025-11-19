Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в Люблине свыше 350 человек начали осмотр нового жилья по реновации - РИА Новости, 19.11.2025
09:12 19.11.2025
Ефимов: в Люблине свыше 350 человек начали осмотр нового жилья по реновации
Ефимов: в Люблине свыше 350 человек начали осмотр нового жилья по реновации
Ефимов: в Люблине свыше 350 человек начали осмотр нового жилья по реновации
Жители двух старых домов в московском районе Люблино начали осматривать новые квартиры для переезда по программе реновации, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T09:12:00+03:00
2025-11-19T09:12:00+03:00
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Люблине свыше 350 человек начали осмотр нового жилья по реновации

Ефимов: в Люблине свыше 350 человек начали осмотр новых квартир по реновации

© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Жители двух старых домов в московском районе Люблино начали осматривать новые квартиры для переезда по программе реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Дом 109, корпус 2, на Люблинской улице – это третья новостройка, которую город передал для переселения участников программы реновации в районе Люблино в этом году. Предложения равнозначных квартир в ней получили более 350 жителей из дома 12, строения 2, на Кубанской улице и дома 6 на проспекте 40 лет Октября", - приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Ефимов: еще более 1,4 тысячи москвичей начали осмотр жилья по реновации
18 ноября, 09:12
Как указывается в сообщении, новостройку на Люблинской улице возвели на месте демонтированной по программе реновации пятиэтажки. В доме 192 квартиры общей площадью более 11 тысяч квадратных метров. Новый дом находится в одном квартале с домами, жители которых в него переедут. Осмотр новых квартир начался 30 октября.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. В Люблине количество старых зданий, жильцы которых уже переехали в новостройки или переселяются в настоящее время, достигло 59 – это почти 40% всех адресов, вошедших в программу в районе. Всего здесь планируется переселить свыше 29,7 тысячи москвичей из 152 домов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за восемь лет практической реализации программы в городе построили около 6,4 миллиона квадратных метров нового жилья, в проектировании и строительстве находится еще более 10,5 миллиона квадратных метров. По его словам, в 2026-2028 годах в новые дома переедут или начнут переезд по программе более 215 тысяч москвичей.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Ефимов: почти 4 тысячи нежилых объектов возвели в Москве за 15 лет
17 ноября, 14:06
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
