Ефимов: в Люблине свыше 350 человек начали осмотр нового жилья по реновации

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Жители двух старых домов в московском районе Люблино начали осматривать новые квартиры для переезда по программе реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Дом 109, корпус 2, на Люблинской улице – это третья новостройка, которую город передал для переселения участников программы реновации в районе Люблино в этом году. Предложения равнозначных квартир в ней получили более 350 жителей из дома 12, строения 2, на Кубанской улице и дома 6 на проспекте 40 лет Октября", - приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

Как указывается в сообщении, новостройку на Люблинской улице возвели на месте демонтированной по программе реновации пятиэтажки. В доме 192 квартиры общей площадью более 11 тысяч квадратных метров. Новый дом находится в одном квартале с домами, жители которых в него переедут. Осмотр новых квартир начался 30 октября.

Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. В Люблине количество старых зданий, жильцы которых уже переехали в новостройки или переселяются в настоящее время, достигло 59 – это почти 40% всех адресов, вошедших в программу в районе. Всего здесь планируется переселить свыше 29,7 тысячи москвичей из 152 домов.