Ефимов: в Марьиной Роще построят деловой комплекс и медцентр - РИА Новости, 19.11.2025
11:12 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/efimov-2055811371.html
Ефимов: в Марьиной Роще построят деловой комплекс и медцентр
Ефимов: в Марьиной Роще построят деловой комплекс и медцентр
Ефимов: в Марьиной Роще построят деловой комплекс и медцентр

Ефимов: в Марьиной Роще в Москве построят деловой комплекс и медцентр

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. В Марьиной Роще в Москве построят офисное здание и медцентр, общая площадь недвижимости составит почти 34 тысячи квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политики и строительству Владимир Ефимов.
"В районе Марьина Роща возведут многофункциональный комплекс площадью почти 33,6 тысячи квадратных метров. На участке появится 18-этажное офисной здание, а напротив четырехэтажный медицинский центр с кардиологическим профилем", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Ефимов: почти 4 тысячи нежилых объектов возвели в Москве за 15 лет
17 ноября, 14:06
Всего, по его словам, на северо-востоке столицы сейчас строят десять офисных центров, а по всей Москве с начала года сдали 45 административно-деловых зданий.
Как уточняется в сообщении, многофункциональный комплекс в Марьиной Роще появится на 2-й Ямской улице, недалеко от станции метро "Марьина Роща". Он будет оформлен в едином стиле, фасады выполнят из фиброцемента и стеклокомпозита.
До 2030 года в Москве планируется построить 2,5 миллиона квадратных метров производственных и офисных пространств, сообщил ранее мэр столицы Сергей Собянин.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Ефимов: в Кунцеве по проекту КРТ построят деловую недвижимость
18 ноября, 11:06
 
Москва
 
 
