Ефимов: в Марьиной Роще построят деловой комплекс и медцентр

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. В Марьиной Роще в Москве построят офисное здание и медцентр, общая площадь недвижимости составит почти 34 тысячи квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политики и строительству Владимир Ефимов.

"В районе Марьина Роща возведут многофункциональный комплекс площадью почти 33,6 тысячи квадратных метров. На участке появится 18-этажное офисной здание, а напротив четырехэтажный медицинский центр с кардиологическим профилем", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

Всего, по его словам, на северо-востоке столицы сейчас строят десять офисных центров, а по всей Москве с начала года сдали 45 административно-деловых зданий.

Как уточняется в сообщении, многофункциональный комплекс в Марьиной Роще появится на 2-й Ямской улице, недалеко от станции метро "Марьина Роща". Он будет оформлен в едином стиле, фасады выполнят из фиброцемента и стеклокомпозита.