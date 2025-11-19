https://ria.ru/20251119/efimov-2055811371.html
Ефимов: в Марьиной Роще построят деловой комплекс и медцентр
Ефимов: в Марьиной Роще построят деловой комплекс и медцентр - РИА Новости, 19.11.2025
Ефимов: в Марьиной Роще построят деловой комплекс и медцентр
В Марьиной Роще в Москве построят офисное здание и медцентр, общая площадь недвижимости составит почти 34 тысячи квадратных метров, сообщил заммэра столицы по...
2025-11-19T11:12:00+03:00
2025-11-19T11:12:00+03:00
2025-11-19T11:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
москва
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. В Марьиной Роще в Москве построят офисное здание и медцентр, общая площадь недвижимости составит почти 34 тысячи квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политики и строительству Владимир Ефимов.
"В районе Марьина Роща возведут многофункциональный комплекс площадью почти 33,6 тысячи квадратных метров. На участке появится 18-этажное офисной здание, а напротив четырехэтажный медицинский центр с кардиологическим профилем", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Всего, по его словам, на северо-востоке столицы сейчас строят десять офисных центров, а по всей Москве с начала года сдали 45 административно-деловых зданий.
Как уточняется в сообщении, многофункциональный комплекс в Марьиной Роще появится на 2-й Ямской улице, недалеко от станции метро "Марьина Роща". Он будет оформлен в едином стиле, фасады выполнят из фиброцемента и стеклокомпозита.
До 2030 года в Москве планируется построить 2,5 миллиона квадратных метров производственных и офисных пространств, сообщил ранее мэр столицы Сергей Собянин.