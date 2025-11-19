Рейтинг@Mail.ru
Около 300 километров дорог опорной сети отремонтировали в Подмосковье
Новости Подмосковья
 
15:18 19.11.2025
Около 300 километров дорог опорной сети отремонтировали в Подмосковье
Около 300 километров дорог опорной сети отремонтировали в Подмосковье
За период ремонтного сезона текущего года специалисты "Мосавтодора" отремонтировали порядка 300 километров покрытия на региональных дорогах, входящих в опорную... РИА Новости, 19.11.2025
Новости
московская область (подмосковье), калязин, красногорск, возрождение, мосавтодор, капремонт в москве, домодедово (аэропорт)
Около 300 километров дорог опорной сети отремонтировали в Подмосковье

Порядка 300 километров дорог опорной сети отремонтировали в Московской области

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. За период ремонтного сезона текущего года специалисты "Мосавтодора" отремонтировали порядка 300 километров покрытия на региональных дорогах, входящих в опорную сеть Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Ремонт провели по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".
"Приведение в нормативное состояние участков региональных дорог, входящих в опорную сеть и обеспечивающих бесперебойную транспортную связанность и единство экономического пространства страны, - одна из ключевых задач национального проекта "Инфраструктура для жизни", - приводит пресс-служба слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марата Сибатулина.
По его словам, в этом году в Подмосковье в рамках нацпроекта отремонтировали 60 таких дорог: обновили покрытие и нанесли разметку. В результате поездки по основным подмосковным трассам стали безопаснее и комфортнее для 6 миллионов жителей и гостей региона.
Ремонт провели еще на ряде дорог: Старосимферопольском, Северном, Осташковском, Можайском шоссе и на других участках опорной сети.
Было обновлено более девяти километров покрытия на автодороге "Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец", которая обеспечивает проезд в Тверскую область. Работы проводились на двух участках: от села Иудино до поворота на поселок Богородское и от деревни Федорцово до деревни Морозово. Предыдущий ремонт на этих отрезках выполнялся в 2018 году.
Также капитальный ремонт затронул Волоколамское шоссе. В пределах городов Истра и Дедовск было отремонтировано около 12 километров дорожного полотна, которым ежедневно пользуются до 40 тысяч автомобилистов для передвижения между этими населенными пунктами, а также в направлении Красногорска и Волоколамска. Кроме того, в городском округе Красногорск было обновлено более четырех километров Волоколамского шоссе.
В городском округе Ступино капитальный ремонт провели на трех участках автомобильной дороги "Ступино – Малино" общей протяженностью около девяти километров. Работы выполнены в ключевых локациях: возле школы №1 на Школьной улице в поселке городского типа Малино, на отрезке от деревни Тростники до садового некоммерческого товарищества "Возрождение", а также в селе Старая Ситня. Обновленные участки дорожной сети обеспечивают комфортный проезд для более чем 10 тысяч местных жителей не только к местам проживания, но и к социально значимым объектам — Детской здравнице имени Ю. А. Гагарина, реабилитационному центру, роднику и мемориалу "Возвращение с Победой".
В Богородском городском округе приведено в нормативное состояние 5,5 километра покрытия на Носовихинском шоссе - от поселка городского типа имени Воровского до магистрали А-107. Эта транспортная артерия, ежедневно обслуживающая около 40 тысяч автомобилистов, обеспечивает надежное сообщение между несколькими городами, включая Электроугли, Балашиху и Павловский Посад.
На Пятницком шоссе в границах городского округа Солнечногорск выполнена замена дорожного покрытия на участках суммарной протяженностью около 13 километров. Работы охватили отрезок от станции Жилино до поворота на поселок Андреевка, а также участок между деревнями Соколово и Курилово. Данная автомагистраль ежедневно обслуживает поток более 40 тысяч транспортных средств, что подчеркивает значимость проведенного ремонта для развития транспортной инфраструктуры территории.
В Дмитровском городском округе было обустроено около 10 километров нового дорожного покрытия на участках Рогачевского шоссе, где предыдущий ремонт проводился в 2017 году. Работы выполнены в населенных пунктах: поселке Совхоза Останкино, селе Озерецкое, деревнях Глазово, Бабаиха, Медведково и Каменка, а также в районе пересечения с Центральной кольцевой автомобильной дорогой. В результате проведенных работ транспортное сообщение стало более комфортным для более чем 20 тысяч автомобилистов, регулярно использующих данную трассу.
В Орехово-Зуевском городском округе отремонтировали свыше 16 километров Егорьевского шоссе, а в Шатуре — 18 километров. Благодаря реализации этих проектов значительно повысился комфорт проезда к населенным пунктам: деревне Асташково, селу Ильинский Погост, деревням Соболево и Самойлиха. Также улучшены участки дороги от поселка Фрол до деревни Артемово и от деревни Дубасово до озера Святое, что особенно важно для местных жителей и развития туристической инфраструктуры района.
А в районе деревень Купчинино и Уварово городского округа Домодедово обновили более восьми километров покрытия на Каширском шоссе, которым ежедневно пользуются порядка 30 тысяч автомобилистов для проезда к федеральным трассам А-107, А-108 и ЦКАД.
В ведомстве добавили, что опорная сеть – это транспортный каркас страны, по которому обеспечивается основной объем перевозок грузов и пассажиров. В Подмосковье более 220 дорог входят в опорную сеть.
Новости Подмосковья
 
 
