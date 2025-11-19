Рейтинг@Mail.ru
Васильев поверил словам главы МОК, отстаивающей права спортсменов
17:41 19.11.2025
Васильев поверил словам главы МОК, отстаивающей права спортсменов
Васильев поверил словам главы МОК, отстаивающей права спортсменов
Васильев поверил словам главы МОК, отстаивающей права спортсменов

Васильев: Ковентри, рискуя нажить недругов, продолжает отстаивать права атлетов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри продолжает высказывать очень непопулярное мнение по допуску атлетов, хотя рискует против себя настроить большое количество недругов, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Ковентри в понедельник на заседании Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) заявила, что правительства стран не должны смешивать спорт и политику. Она считает, что каждый допущенный к соревнованиям спортсмен, команда и официальное лицо должны иметь возможность участвовать в соревнованиях без дискриминации или политического вмешательства, а страны должны гарантировать доступ для всех. Ранее более 70 игроков обратились к президенту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александеру Чеферину с просьбой отстранить Футбольную ассоциацию Израиля от соревнований из-за ситуации в Газе. Письмо подписано правозащитными организациями, включая Athletes 4 Peace, участниками которой являются более 70 футболистов.
«
"Я пока верю ей, потому что она изначально высказывалась в этом направлении. Хотя это очень непопулярное мнение, и она рискует против себя настроить большое количество недругов. Она методично отстаивает свою позицию. И даже тот факт, что МОК вынес вопрос на обсуждение о полном восстановлении ОКР в правах, - в значительной степени ее заслуга. Поэтому считаю, что она пока последовательна и подтверждает свое стремление делами", - сказал Васильев.
Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
"Не говорила плохо о России": Васильев о новой главе МОК
20 марта, 19:55
 
