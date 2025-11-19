Васильев поверил словам главы МОК, отстаивающей права спортсменов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри продолжает высказывать очень непопулярное мнение по допуску атлетов, хотя рискует против себя настроить большое количество недругов, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.