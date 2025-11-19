В Донецке почтили память Ольги Качуры в День ракетных войск и артиллерии

ДОНЕЦК, 19 ноя — РИА Новости. Память замкомандира артиллерийского дивизиона Ольги Качуры, известной под позывным Корса, почтила молодежь Донецка в День ракетных войск и артиллерии, рассказал журналистам руководитель "Молодой Гвардии" и "Молодой Республики" Сергей Добровольский.
Как передает корреспондент РИА Новости, торжественное возложение цветов к памятнику Ольге (Корсе) состоялось сегодня в Донецке на аллее Героев при участии городских молодежных организаций "Молодая Гвардия" и "Молодая Республика".
Память погибших военных журналистов почтили в Донецке
2 ноября, 15:36
Полковник Народной милиции ДНР Ольга Качура присоединилась к ополчению в 2014 году. Тогда же, после дерзкой вылазки в тыл противника, получила прозвище Корса. Она стала заместителем командира реактивного артиллерийского дивизиона и держала оборону Горловки от боевиков ВСУ. В ее подчинении было 140 артиллеристов.
"Одним из самых ярких представителей нашей республики была Корса со своим реактивным дивизионом. Сегодня вместе с ребятами возложили ей цветы на аллее Героев", — сказал Добровольский.
На Корсу было совершено три покушения. Четвертое произошло 3 августа 2022 года в районе села Верхнеторецкое под Горловкой. Колонну машин, в которой ехала Ольга, обстреляли. От полученных ранений она скончалась по пути в больницу. Указом президента России Владимира Путина гвардии полковнику Ольге Сергеевне Качуре посмертно присвоено звание Героя России: "За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга".
В Мордовии будет освящен храм в память о героях СВО
10 ноября, 15:15