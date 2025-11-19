В Донецке почтили память Ольги Качуры в День ракетных войск и артиллерии

ДОНЕЦК, 19 ноя — РИА Новости. Память замкомандира артиллерийского дивизиона Ольги Качуры, известной под позывным Корса, почтила молодежь Донецка в День ракетных войск и артиллерии, рассказал журналистам руководитель "Молодой Гвардии" и "Молодой Республики" Сергей Добровольский.

"Одним из самых ярких представителей нашей республики была Корса со своим реактивным дивизионом. Сегодня вместе с ребятами возложили ей цветы на аллее Героев", — сказал Добровольский.