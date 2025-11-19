Рейтинг@Mail.ru
В Донецке почтили память Ольги Качуры в День ракетных войск и артиллерии - РИА Новости, 19.11.2025
17:21 19.11.2025 (обновлено: 19:34 19.11.2025)
В Донецке почтили память Ольги Качуры в День ракетных войск и артиллерии
В Донецке почтили память Ольги Качуры в День ракетных войск и артиллерии
Память замкомандира артиллерийского дивизиона Ольги Качуры, известной под позывным Корса, почтила молодежь Донецка в День ракетных войск и артиллерии, рассказал РИА Новости, 19.11.2025
общество
В Донецке почтили память Ольги Качуры в День ракетных войск и артиллерии

В Донецке почтили память замкомандира артиллерийского дивизиона Корсы

ДОНЕЦК, 19 ноя — РИА Новости. Память замкомандира артиллерийского дивизиона Ольги Качуры, известной под позывным Корса, почтила молодежь Донецка в День ракетных войск и артиллерии, рассказал журналистам руководитель "Молодой Гвардии" и "Молодой Республики" Сергей Добровольский.
Как передает корреспондент РИА Новости, торжественное возложение цветов к памятнику Ольге (Корсе) состоялось сегодня в Донецке на аллее Героев при участии городских молодежных организаций "Молодая Гвардия" и "Молодая Республика".
Полковник Народной милиции ДНР Ольга Качура присоединилась к ополчению в 2014 году. Тогда же, после дерзкой вылазки в тыл противника, получила прозвище Корса. Она стала заместителем командира реактивного артиллерийского дивизиона и держала оборону Горловки от боевиков ВСУ. В ее подчинении было 140 артиллеристов.
"Одним из самых ярких представителей нашей республики была Корса со своим реактивным дивизионом. Сегодня вместе с ребятами возложили ей цветы на аллее Героев", — сказал Добровольский.
На Корсу было совершено три покушения. Четвертое произошло 3 августа 2022 года в районе села Верхнеторецкое под Горловкой. Колонну машин, в которой ехала Ольга, обстреляли. От полученных ранений она скончалась по пути в больницу. Указом президента России Владимира Путина гвардии полковнику Ольге Сергеевне Качуре посмертно присвоено звание Героя России: "За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга".
ДонецкРоссияДонецкая Народная РеспубликаОльга КачураВладимир ПутинМолодая гвардияВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
