Глава СК заинтересовался делом о мошенничестве с домами в Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 19 ноя – РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по расследованию дела о мошенничестве при строительстве более 100 частных домов в Тюменской области, сообщил информационный центр ведомства.
Сообщение о нарушении прав более 100 тюменских семей опубликовано в Telegram-канале. Ранее они с предпринимателем заключили договоры на возведение частных домов, оплатили услуги, в том числе за счет ипотеки. Но он не выполнил обязательства в срок, работы на ряде объектов прекращены, часть строений не пригодны для проживания и не сданы из-за нарушений при строительстве. Заказчики остались без жилья, но вынуждены платить по кредитам, а виновный к ответственности не привлечен.
«
"Глава СК России затребовал доклад по уголовному делу о совершении мошеннических действий в отношении жителей Тюменской области. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уголовное дело расследуется в СУСК России по Тюменской области, ситуация на контроле в центральном аппарате СК с июня этого года. Тогда сообщалось, что заказчики оплатили подрядчику возведение модульных домов, однако допущенные при строительстве нарушения делают проживание в них невозможным. Процессуальная проверка проводилась по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).