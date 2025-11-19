Рейтинг@Mail.ru
Глава СК заинтересовался делом о мошенничестве с домами в Тюменской области - РИА Новости, 19.11.2025
14:42 19.11.2025
Глава СК заинтересовался делом о мошенничестве с домами в Тюменской области
Глава СК заинтересовался делом о мошенничестве с домами в Тюменской области - РИА Новости, 19.11.2025
Глава СК заинтересовался делом о мошенничестве с домами в Тюменской области
Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по расследованию дела о мошенничестве при строительстве более 100 частных домов в Тюменской области, сообщил... РИА Новости, 19.11.2025
происшествия
россия
тюменская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
тюменская область
происшествия, россия, тюменская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Тюменская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Глава СК заинтересовался делом о мошенничестве с домами в Тюменской области

Бастрыкину доложат по делу о мошенничестве при строительстве в Тюменской области

© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Фото : предоставлено СК РФ
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 19 ноя – РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по расследованию дела о мошенничестве при строительстве более 100 частных домов в Тюменской области, сообщил информационный центр ведомства.
Сообщение о нарушении прав более 100 тюменских семей опубликовано в Telegram-канале. Ранее они с предпринимателем заключили договоры на возведение частных домов, оплатили услуги, в том числе за счет ипотеки. Но он не выполнил обязательства в срок, работы на ряде объектов прекращены, часть строений не пригодны для проживания и не сданы из-за нарушений при строительстве. Заказчики остались без жилья, но вынуждены платить по кредитам, а виновный к ответственности не привлечен.
«

"Глава СК России затребовал доклад по уголовному делу о совершении мошеннических действий в отношении жителей Тюменской области. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело расследуется в СУСК России по Тюменской области, ситуация на контроле в центральном аппарате СК с июня этого года. Тогда сообщалось, что заказчики оплатили подрядчику возведение модульных домов, однако допущенные при строительстве нарушения делают проживание в них невозможным. Процессуальная проверка проводилась по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Бастрыкин заинтересовался ситуацией с массовым сносом домов на Кубани
24 апреля, 23:43
 
ПроисшествияРоссияТюменская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
