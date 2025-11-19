Почти 80 ямальцев переедут в новые дома из аварийного жилфонда в Муравленко

САЛЕХАРД, 19 ноя – РИА Новости. Почти 80 ямальцев переедут в новые дома в Муравленко в рамках программы расселения аварийного жилья в округе, сообщает правительство региона.

"В Муравленко вручили ключи новоселам. В общей сложности в две новостройки переедут почти 80 человек. Во всех помещениях выполнен ремонт "под ключ". Прилегающая территория комплексно благоустроена: установлена детская игровая площадка, обустроены парковочные места. Вблизи находится вся необходимая инфраструктура", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы правительства ЯНАО, в рамках задачи по расселению одного миллиона квадратных метров аварийного жилья в регионе, поставленной губернатором Дмитрием Артюховым, в Муравленко было возведено 19 новых жилых зданий общей площадью более 37 тысяч квадратных метров. Благодаря этому в новое жилье из деревянных домов переехали 606 семей.

Вручение ключей от новых квартир, отмечают власти региона, продолжается во всех муниципалитетах округа. В октябре новоселье отметили семьи в Лабытнанги, а в Тарко-Сале продолжается заселение микрорайона Южного, куда за два года переехали порядка 750 семей. Готовятся к приему новоселов дома в Тазовском, Яр-Сале, Ноябрьске, Мужах, Салехарде, Лабытнанги и Красноселькупе.