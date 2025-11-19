Рейтинг@Mail.ru
В ДНР восстановили работу большей части котельных после удара ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
15:56 19.11.2025
В ДНР восстановили работу большей части котельных после удара ВСУ
В ДНР восстановили работу большей части котельных после удара ВСУ - РИА Новости, 19.11.2025
В ДНР восстановили работу большей части котельных после удара ВСУ
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после вражеского удара восстановлена работа большей части котельных в ДНР, работа по запуску тепла продолжается. РИА Новости, 19.11.2025
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
донецкая народная республика
донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
В ДНР восстановили работу большей части котельных после удара ВСУ

Пушилин сообщил о восстановлении работы большей части котельных в ДНР

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после вражеского удара восстановлена работа большей части котельных в ДНР, работа по запуску тепла продолжается.
Во вторник глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате беспрецедентной атаки на энергосистему республики повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС, обесточены многие населенные пункты, остановились котельные и фильтровальные станции. Он уточнил, что электроэнергия не поступала 65% потребителей в республике. В ДНР введен режим ЧС.
"Всего в результате вражеского удара из 1015 эксплуатируемых котельных "Донбасстеплоэнерго" остановилось 490. Оперативно приняли меры по устранению последствий атаки противника, в круглосуточном режиме в кратчайшие сроки запустили большую часть котельных", - сообщили Пушилин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что работы по запуску тепла продолжаются.
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
