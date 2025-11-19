https://ria.ru/20251119/dnr-2056049242.html
В ДНР восстановили работу большей части котельных после удара ВСУ
В ДНР восстановили работу большей части котельных после удара ВСУ - РИА Новости, 19.11.2025
В ДНР восстановили работу большей части котельных после удара ВСУ
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после вражеского удара восстановлена работа большей части котельных в ДНР, работа по запуску тепла продолжается. РИА Новости, 19.11.2025
В ДНР восстановили работу большей части котельных после удара ВСУ
Пушилин сообщил о восстановлении работы большей части котельных в ДНР