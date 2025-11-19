В Днепропетровске прогремели взрывы

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Очередные взрывы раздались в среду в Днепропетровске, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее в среду этот же телеканал сообщал о взрывах на территории города.
"В Днепропетровске слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
