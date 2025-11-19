Рейтинг@Mail.ru
Переговоры Уиткоффа и Ермака в Турции отменили, пишут СМИ - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:17 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/diplomatiya-2055871739.html
Переговоры Уиткоффа и Ермака в Турции отменили, пишут СМИ
Переговоры Уиткоффа и Ермака в Турции отменили, пишут СМИ - РИА Новости, 19.11.2025
Переговоры Уиткоффа и Ермака в Турции отменили, пишут СМИ
Переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа с руководителем офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака в Турции отменены, сообщил... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T00:17:00+03:00
2025-11-19T00:17:00+03:00
в мире
россия
украина
стамбул
сергей лавров
владимир зеленский
владимир путин
стив уиткофф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035711680_0:148:1827:1176_1920x0_80_0_0_0c2dba6c912187cb862641f73e3f8d2e.jpg
https://ria.ru/20251118/bank-2055835939.html
https://ria.ru/20251118/podderzhka-2055818567.html
россия
украина
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035711680_236:0:1827:1193_1920x0_80_0_0_a1630fcb2fa6e78d791bf0c5e6b866dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, стамбул, сергей лавров, владимир зеленский, владимир путин, стив уиткофф, андрей ермак
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Андрей Ермак
Переговоры Уиткоффа и Ермака в Турции отменили, пишут СМИ

Economist: переговоры Уиткоффа и главы офиса Зеленского Ермака в Турции отменили

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСпецпосланик президента США Стив Уиткофф
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа с руководителем офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака в Турции отменены, сообщил корреспондент журнала Economist Оливер Кэрролл на своей странице в соцсети Х.
Во вторник агентство Рейтер передавало, что Уиткофф планирует посетить Турцию в среду и принять участие в переговорах с Зеленским.
Сумки с валютой, найденные в ходе обысков у Тимура Миндича - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
В Нацбанке Украины заявили, что не знают происхождение найденной валюты
Вчера, 20:00
"Насколько мне известно, завтрашние переговоры Уиткоффа и Ермака в Турции отменены. Мне сказали, что Уиткофф, возможно, не осознавал, в какой скандал он втягивал себя, когда договаривался о встрече", - написал Кэрролл.
Глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран ранее заявил, что переговорный процесс РФ и Украины войдет в повестку обсуждений в ходе запланированного на среду визита Зеленского в Турцию.
Турция нацелена на возобновление переговорного процесса между делегациями России и Украины в Стамбуле, однако конкретных деталей пока нет, сообщил ранее турецкий дипломатический источник РИА Новости.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
СМИ: близкий союзник Киева готовит мощный удар по Украине
Вчера, 18:31
 
В миреРоссияУкраинаСтамбулСергей ЛавровВладимир ЗеленскийВладимир ПутинСтив УиткоффАндрей Ермак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала