Переговоры Уиткоффа и Ермака в Турции отменили, пишут СМИ
2025-11-19T00:17:00+03:00
в мире
россия
украина
стамбул
сергей лавров
владимир зеленский
владимир путин
стив уиткофф
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости.
Переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа с руководителем офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака в Турции отменены, сообщил корреспондент журнала Economist Оливер Кэрролл на своей странице в соцсети Х
.
Во вторник агентство Рейтер передавало, что Уиткофф планирует посетить Турцию в среду и принять участие в переговорах с Зеленским.
"Насколько мне известно, завтрашние переговоры Уиткоффа и Ермака в Турции отменены. Мне сказали, что Уиткофф, возможно, не осознавал, в какой скандал он втягивал себя, когда договаривался о встрече", - написал Кэрролл.
Глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран ранее заявил, что переговорный процесс РФ и Украины войдет в повестку обсуждений в ходе запланированного на среду визита Зеленского в Турцию.
Турция нацелена на возобновление переговорного процесса между делегациями России и Украины в Стамбуле, однако конкретных деталей пока нет, сообщил ранее турецкий дипломатический источник РИА Новости.
Россия
и Украина
провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле
. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров
подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва
до сих пор не получила от Киева
ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский
отверг приглашение президента России Владимира Путина
приехать в Москву для переговоров.