Переговоры Уиткоффа и Ермака в Турции отменили, пишут СМИ

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа с руководителем офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака в Турции отменены, сообщил корреспондент журнала Economist Оливер Кэрролл на своей странице в Переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа с руководителем офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака в Турции отменены, сообщил корреспондент журнала Economist Оливер Кэрролл на своей странице в соцсети Х

Во вторник агентство Рейтер передавало, что Уиткофф планирует посетить Турцию в среду и принять участие в переговорах с Зеленским.

"Насколько мне известно, завтрашние переговоры Уиткоффа и Ермака в Турции отменены. Мне сказали, что Уиткофф, возможно, не осознавал, в какой скандал он втягивал себя, когда договаривался о встрече", - написал Кэрролл.

Глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран ранее заявил, что переговорный процесс РФ и Украины войдет в повестку обсуждений в ходе запланированного на среду визита Зеленского в Турцию.

Турция нацелена на возобновление переговорного процесса между делегациями России и Украины в Стамбуле, однако конкретных деталей пока нет, сообщил ранее турецкий дипломатический источник РИА Новости.

Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле . Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.