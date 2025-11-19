Олимпийская чемпионка по лыжам объявила о скором завершении карьеры

«

"Этот сезон будет для меня последним в лыжных гонках! Будет тяжело уйти из этого спорта и покинуть команду, которую я так люблю, но это решение откликается в моем сердце, и я с нетерпением жду начала нового этапа в своей жизни! Лыжи дали мне больше радости, испытаний, смелости и чувства общности, чем я могла себе представить, и именно поэтому я хочу провести этот последний сезон вместе с вами", - написала Диггинс в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).