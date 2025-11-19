Рейтинг@Mail.ru
Олимпийская чемпионка по лыжам объявила о скором завершении карьеры - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:24 19.11.2025 (обновлено: 17:31 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/diggins--2056072174.html
Олимпийская чемпионка по лыжам объявила о скором завершении карьеры
Олимпийская чемпионка по лыжам объявила о скором завершении карьеры - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
Олимпийская чемпионка по лыжам объявила о скором завершении карьеры
Олимпийская чемпионка 2018 года американская лыжница Джессика Диггинс сообщила, что сезон-2025/26 станет для нее последним в карьере. РИА Новости Спорт, 19.11.2025
2025-11-19T17:24:00+03:00
2025-11-19T17:31:00+03:00
спорт
лыжные виды спорта
олимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0c/1777853754_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_894114f9f811b9d64b4a761e3b26d399.jpg
/20251119/fermoylen-2056007553.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0c/1777853754_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_bcf7abdcb419960c4a0d0964a3afe43f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, лыжные виды спорта, олимпийские игры
Спорт, Лыжные виды спорта, Олимпийские игры
Олимпийская чемпионка по лыжам объявила о скором завершении карьеры

Олимпийская чемпионка лыжница Диггинс объявила о завершении карьеры в 2026 году

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДжессика Диггинс
Джессика Диггинс - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Джессика Диггинс. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Олимпийская чемпионка 2018 года американская лыжница Джессика Диггинс сообщила, что сезон-2025/26 станет для нее последним в карьере.
Сезон-2025/26 Кубка мира начнется 28 ноября в финском городе Рука и завершится 22 марта 2026 года в американском Лейк-Плэсиде. Диггинс является действующей победительницей общего зачета соревнования.
«
"Этот сезон будет для меня последним в лыжных гонках! Будет тяжело уйти из этого спорта и покинуть команду, которую я так люблю, но это решение откликается в моем сердце, и я с нетерпением жду начала нового этапа в своей жизни! Лыжи дали мне больше радости, испытаний, смелости и чувства общности, чем я могла себе представить, и именно поэтому я хочу провести этот последний сезон вместе с вами", - написала Диггинс в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
"Я взволнована, переполнена эмоциями и горжусь той работой, которую мне удалось вести, особенно в сферах психического здоровья, доступа к зимним видам спорта и климата. Я отдам этому сезону все, что у меня есть, до самого финиша на финальных соревнованиях в Лейк-Плэсиде", - добавила лыжница.
Диггинс 34 года. На Играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане она завоевала золото в командном спринте. На Олимпиаде 2022 года в Пекине спортсменка выиграла серебряную медаль на дистанции 30 км и стала бронзовым призером в личном спринте. Также в ее активе два золота (2013, 2023), три серебра (2015, 2017, 2025) и две бронзы (2017, 2023) чемпионатов мира. Диггинс трижды выигрывала большой Хрустальный глобус, также она является двукратной победительницей многодневки "Тур де Ски".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Австрийский лыжник Мика Фермойлен - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Фермойлен заявил, что лыжники в Европе будут рады возвращению россиян
19 ноября, 14:03
 
СпортЛыжные виды спортаОлимпийские игры
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    1-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    1
  • Хоккей
    1-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    0
    0
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала