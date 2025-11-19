https://ria.ru/20251119/diggins--2056072174.html
Олимпийская чемпионка по лыжам объявила о скором завершении карьеры
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Олимпийская чемпионка 2018 года американская лыжница Джессика Диггинс сообщила, что сезон-2025/26 станет для нее последним в карьере.
Сезон-2025/26 Кубка мира начнется 28 ноября в финском городе Рука и завершится 22 марта 2026 года в американском Лейк-Плэсиде. Диггинс является действующей победительницей общего зачета соревнования.
«
"Этот сезон будет для меня последним в лыжных гонках! Будет тяжело уйти из этого спорта и покинуть команду, которую я так люблю, но это решение откликается в моем сердце, и я с нетерпением жду начала нового этапа в своей жизни! Лыжи дали мне больше радости, испытаний, смелости и чувства общности, чем я могла себе представить, и именно поэтому я хочу провести этот последний сезон вместе с вами", - написала Диггинс в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
"Я взволнована, переполнена эмоциями и горжусь той работой, которую мне удалось вести, особенно в сферах психического здоровья, доступа к зимним видам спорта и климата. Я отдам этому сезону все, что у меня есть, до самого финиша на финальных соревнованиях в Лейк-Плэсиде", - добавила лыжница.
Диггинс 34 года. На Играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане
она завоевала золото в командном спринте. На Олимпиаде 2022 года в Пекине
спортсменка выиграла серебряную медаль на дистанции 30 км и стала бронзовым призером в личном спринте. Также в ее активе два золота (2013, 2023), три серебра (2015, 2017, 2025) и две бронзы (2017, 2023) чемпионатов мира. Диггинс трижды выигрывала большой Хрустальный глобус, также она является двукратной победительницей многодневки "Тур де Ски".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская