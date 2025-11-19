Рейтинг@Mail.ru
Диалог России и США забуксовал, но не остановился, заявил Дарчиев - РИА Новости, 19.11.2025
15:46 19.11.2025 (обновлено: 16:23 19.11.2025)
Диалог России и США забуксовал, но не остановился, заявил Дарчиев
Диалог России и США забуксовал, но не остановился, заявил Дарчиев - РИА Новости, 19.11.2025
Диалог России и США забуксовал, но не остановился, заявил Дарчиев
Диалог РФ и США забуксовал, но это не означает его остановки, контакты на различных уровнях продолжаются, заявил российской посол в Вашингтоне Александр... РИА Новости, 19.11.2025
в мире
россия
сша
вашингтон (штат)
александр дарчиев
владимир путин
дональд трамп
россия
сша
вашингтон (штат)
в мире, россия, сша, вашингтон (штат), александр дарчиев, владимир путин, дональд трамп
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), Александр Дарчиев, Владимир Путин, Дональд Трамп
Диалог России и США забуксовал, но не остановился, заявил Дарчиев

Посол Дарчиев: диалог РФ и США забуксовал, но не остановился

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Диалог РФ и США забуксовал, но это не означает его остановки, контакты на различных уровнях продолжаются, заявил российской посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.
Позитивный импульс саммита в Анкоридже себя ни в коей мере не исчерпал, отметил дипломат.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В США сделали резкое заявление о судьбе Зеленского из-за событий в зоне СВО
Вчера, 10:13
"Значимость первой личной встречи (президента РФ - ред.) Владимира Путина с вернувшимся в Белый дом (президентом США - ред.) Дональдом Трампом состоит в том, что оба лидера вели переговоры на равных, пытаясь нащупать точки сопряжения интересов. То, что затем диалог забуксовал, вовсе не означает его остановку. Контакты на различных уровнях продолжаются, требуя терпения и настойчивости", - сказал он в интервью "Коммерсанту".
При этом, отметил дипломат, нельзя сбрасывать со счетов прессинг "глубинного государства" и его представителей во власти, подталкивающих Трампа к усилению давления на Москву, чтобы "заставить русских" пойти на "немедленное прекращение боевых действий ради спасения режима Зеленского".
"Однако ухабы и ловушки в процессе такого, лишенного иллюзий диалога, который, повторюсь, идет и в непубличном формате, помимо "засвеченных" в СМИ каналов, не должны заслонять главного: Россия и США как великие державы обречены на то, чтобы договариваться как минимум о неконфронтационном сосуществовании. Это хорошо понимали советские и американские руководители, устанавливая дипотношения в 1933 году. Понимали это и президенты наших стран, условившиеся в телефонном разговоре 12 февраля, вслед за инаугурацией Дональда Трампа, о том, что будут добиваться привнесения нормальности в российско-американскую повестку дня", - резюмировал Дарчиев.
На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Белый дом США - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В США назвали человека, который влияет на позицию Трампа по России
Вчера, 11:53
 
В миреРоссияСШАВашингтон (штат)Александр ДарчиевВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
