Диалог России и США забуксовал, но не остановился, заявил Дарчиев

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Диалог РФ и США забуксовал, но это не означает его остановки, контакты на различных уровнях продолжаются, заявил российской посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.
Позитивный импульс саммита в Анкоридже себя ни в коей мере не исчерпал, отметил дипломат.
"Значимость первой личной встречи (президента РФ - ред.) Владимира Путина с вернувшимся в Белый дом (президентом США - ред.) Дональдом Трампом состоит в том, что оба лидера вели переговоры на равных, пытаясь нащупать точки сопряжения интересов. То, что затем диалог забуксовал, вовсе не означает его остановку. Контакты на различных уровнях продолжаются, требуя терпения и настойчивости", - сказал он в интервью "Коммерсанту".
При этом, отметил дипломат, нельзя сбрасывать со счетов прессинг "глубинного государства" и его представителей во власти, подталкивающих Трампа к усилению давления на Москву, чтобы "заставить русских" пойти на "немедленное прекращение боевых действий ради спасения режима Зеленского".
"Однако ухабы и ловушки в процессе такого, лишенного иллюзий диалога, который, повторюсь, идет и в непубличном формате, помимо "засвеченных" в СМИ каналов, не должны заслонять главного: Россия и США как великие державы обречены на то, чтобы договариваться как минимум о неконфронтационном сосуществовании. Это хорошо понимали советские и американские руководители, устанавливая дипотношения в 1933 году. Понимали это и президенты наших стран, условившиеся в телефонном разговоре 12 февраля, вслед за инаугурацией Дональда Трампа, о том, что будут добиваться привнесения нормальности в российско-американскую повестку дня", - резюмировал Дарчиев.
На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.