Пилоту рухнувшего в Дагестане вертолета предъявили обвинение

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Пилоту вертолета, рухнувшего в Дагестане, предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, он арестован, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.
По данным ГУМЧС России по Дагестану, 7 ноября на территории Карабудахкентского района республики вертолет, принадлежавший АО "Концерн КЭМЗ", упал на нежилой дом с последующим возгоранием. По информации минздрава Дагестана, четыре человека погибли на месте, еще один скончался в центральной больнице Избербаша. Двоих раненых доставили в ожоговый центр в Махачкале, один из них был в тяжелом состоянии.
"Следователями... предъявлено обвинение 41-летнему пилоту воздушного судна в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)... По ходатайству следователя Западного МСУТ СК России обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, из-за допущенной командиром воздушного судна ошибки пилотирования хвост вертолета коснулся земли, из-за чего вертолет потерпел крушение, в результате которого погибли пять человек, еще один мужчина находится в медучреждении.