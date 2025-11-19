Рейтинг@Mail.ru
Пилоту рухнувшего в Дагестане вертолета предъявили обвинение - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:26 19.11.2025 (обновлено: 18:27 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/dagestan-2056086906.html
Пилоту рухнувшего в Дагестане вертолета предъявили обвинение
Пилоту рухнувшего в Дагестане вертолета предъявили обвинение - РИА Новости, 19.11.2025
Пилоту рухнувшего в Дагестане вертолета предъявили обвинение
Пилоту вертолета, рухнувшего в Дагестане, предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, он арестован,... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T18:26:00+03:00
2025-11-19T18:27:00+03:00
происшествия
россия
республика дагестан
карабудахкентский район
следственный комитет россии (ск рф)
крушение вертолета в дагестане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053482909_0:78:1280:798_1920x0_80_0_0_7abb1653c5d8b08dfd0a8cdfacfb2d54.jpg
https://ria.ru/20251119/belov-2055994741.html
россия
республика дагестан
карабудахкентский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053482909_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ac32a48f91cbaa5f01d6ea713d3594b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, республика дагестан, карабудахкентский район, следственный комитет россии (ск рф), крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Россия, Республика Дагестан, Карабудахкентский район, Следственный комитет России (СК РФ), Крушение вертолета в Дагестане
Пилоту рухнувшего в Дагестане вертолета предъявили обвинение

Пилота рухнувшего в Дагестане вертолета обвинили в нарушении правил безопасности

© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Дагестан/TelegramСотрудники МЧС по республике Дагестан работают на месте падения вертолета в населенном пункте Ачи-Су в республике Дагестан
Сотрудники МЧС по республике Дагестан работают на месте падения вертолета в населенном пункте Ачи-Су в республике Дагестан - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Дагестан/Telegram
Сотрудники МЧС по республике Дагестан работают на месте падения вертолета в населенном пункте Ачи-Су в республике Дагестан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Пилоту вертолета, рухнувшего в Дагестане, предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, он арестован, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.
По данным ГУМЧС России по Дагестану, 7 ноября на территории Карабудахкентского района республики вертолет, принадлежавший АО "Концерн КЭМЗ", упал на нежилой дом с последующим возгоранием. По информации минздрава Дагестана, четыре человека погибли на месте, еще один скончался в центральной больнице Избербаша. Двоих раненых доставили в ожоговый центр в Махачкале, один из них был в тяжелом состоянии.
"Следователями... предъявлено обвинение 41-летнему пилоту воздушного судна в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)... По ходатайству следователя Западного МСУТ СК России обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, из-за допущенной командиром воздушного судна ошибки пилотирования хвост вертолета коснулся земли, из-за чего вертолет потерпел крушение, в результате которого погибли пять человек, еще один мужчина находится в медучреждении.
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Пилот, посадивший самолет под Новосибирском, согласился с решением суда
Вчера, 13:33
 
ПроисшествияРоссияРеспублика ДагестанКарабудахкентский районСледственный комитет России (СК РФ)Крушение вертолета в Дагестане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала