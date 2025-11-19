Вирусолог Чумаков* внесен в список террористов и экстремистов в России

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Американский вирусолог Константин Чумаков* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.

"Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Чумаков Константин Михайлович*, 15 мая 1952 года рождения, город Москва", - говорится в перечне.

Ранее ФСБ России возбудила уголовное дело против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского** (признан иноагентом в РФ) и его пособников из числа членов признанного нежелательным в РФ "Антивоенного комитета России", в том числе вирусолога Чумакова, по статье о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества, также против Ходорковского** возбуждено дело о публичных призывах к террористической деятельности.

Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ