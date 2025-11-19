Рейтинг@Mail.ru
Определились 42 из 48 участников чемпионата мира по футболу 2026 года
09:29 19.11.2025
Определились 42 из 48 участников чемпионата мира по футболу 2026 года
Определились 42 из 48 участников чемпионата мира по футболу 2026 года
Стали известны 42 из 48 национальных команд, которые летом 2026 года выступят на чемпионате мира по футболу в США, Канаде и Мексике. РИА Новости, 19.11.2025
Определились 42 из 48 участников чемпионата мира по футболу 2026 года

Стали известны 42 из 48 участников чемпионата мира по футболу 2026 года

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Стали известны 42 из 48 национальных команд, которые летом 2026 года выступят на чемпионате мира по футболу в США, Канаде и Мексике.
Участие от зоны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) себе обеспечили сборные Германии, Швейцарии, Шотландии, Франции, Испании, Португалии, Нидерландов, Австрии, Норвегии, Бельгии, Англии и Хорватии.
От Азиатской конфедерации футбола (AFC) на турнир квалифицировались сборные Ирана, Узбекистана, Южной Кореи, Иордании, Японии, Австралии, Катара и Саудовской Аравии.
Из Африканской конфедерации футбола (CAF) путевки на турнир завоевали сборные Египта, Сенегала, ЮАР, Кабо-Верде, Марокко, Кот-д'Ивуара, Алжира, Туниса и Ганы.
От Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) на чемпионате мира гарантировано выступят сборные Аргентины, Эквадора, Колумбии, Уругвая, Бразилии и Парагвая.
Помимо трех стран-организаторов, Конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) представят сборные Панамы, Гаити и Кюрасао. Сборная Новой Зеландии квалифицировалась из зоны Конфедерации футбола Океании (OFC).
Шесть оставшихся путевок будут разыграны в стыковых матчах в зоне УЕФА и межконтинентальных стыковых матчах. Четыре путевки в европейских стыках разыграют сборные Словакии, Косова, Дании, Украины, Турции, Ирландии, Польши, Боснии и Герцеговины, Италии, Уэльса, Албании, Чехии, Румынии, Швеции, Северной Ирландии и Северной Македонии. В межконтинентальных "стыках" за две путевки поспорят сборные Боливии, ДР Конго, Ирака, Ямайки, Новой Каледонии и Суринама.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
