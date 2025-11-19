https://ria.ru/20251119/chm-2055919505.html
Определились 42 из 48 участников чемпионата мира по футболу 2026 года
Стали известны 42 из 48 национальных команд, которые летом 2026 года выступят на чемпионате мира по футболу в США, Канаде и Мексике. РИА Новости, 19.11.2025
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Стали известны 42 из 48 национальных команд, которые летом 2026 года выступят на чемпионате мира по футболу в США, Канаде и Мексике.
Участие от зоны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) себе обеспечили сборные Германии, Швейцарии, Шотландии, Франции, Испании, Португалии, Нидерландов, Австрии, Норвегии, Бельгии, Англии и Хорватии.
От Азиатской конфедерации футбола (AFC) на турнир квалифицировались сборные Ирана, Узбекистана, Южной Кореи, Иордании, Японии, Австралии, Катара и Саудовской Аравии.
Из Африканской конфедерации футбола (CAF) путевки на турнир завоевали сборные Египта, Сенегала, ЮАР, Кабо-Верде, Марокко, Кот-д'Ивуара, Алжира, Туниса и Ганы.
От Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) на чемпионате мира гарантировано выступят сборные Аргентины, Эквадора, Колумбии, Уругвая, Бразилии и Парагвая.
Помимо трех стран-организаторов, Конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) представят сборные Панамы, Гаити и Кюрасао. Сборная Новой Зеландии квалифицировалась из зоны Конфедерации футбола Океании (OFC).
Шесть оставшихся путевок будут разыграны в стыковых матчах в зоне УЕФА и межконтинентальных стыковых матчах. Четыре путевки в европейских стыках разыграют сборные Словакии, Косова, Дании, Украины, Турции, Ирландии, Польши, Боснии и Герцеговины, Италии, Уэльса, Албании, Чехии, Румынии, Швеции, Северной Ирландии и Северной Македонии. В межконтинентальных "стыках" за две путевки поспорят сборные Боливии, ДР Конго, Ирака, Ямайки, Новой Каледонии и Суринама.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.