Журналиста Филлипса проверяют по делу о военных преступлениях, пишут СМИ - РИА Новости, 19.11.2025
03:39 19.11.2025
Журналиста Филлипса проверяют по делу о военных преступлениях, пишут СМИ
Журналиста Филлипса проверяют по делу о военных преступлениях, пишут СМИ
Журналиста Филлипса проверяют по делу о военных преступлениях, пишут СМИ

Sun: полиция проверяет журналиста Филлипса по делу о преступлениях на Украине

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Британская газета Sun со ссылкой на правоохранителей утверждает, что полиция Лондона проверяет британско-российского журналиста Грэма Филлипса, освещавшего события в Донбассе, попавшего под санкции Великобритании и получившего временное убежище в России, в рамках дела о военных преступлениях на Украине.
Уроженец Великобритании и журналист Грэм Филлипс с 2014 года освещает события в Донбассе, в прошлом - внештатный корреспондент российского телеканала RT. С 2022 года находится под санкциями Великобритании. В октябре 2024 года получил временное убежище в России.
"Грэм Филлипс находится под следствием отдела по расследованию военных преступлений Лондонской полиции в связи с нарушениями Женевской конвенции", - говорится в статье.
По словам представителя правоохранителей, давшего комментарий газете, британская полиция начала расследование в отношении Филлипса еще в 2022 году, однако объявила об этом только сейчас.
Отмечается, что британской полиции в рамках расследования были переданы взятое Филлипсом интервью с воевавшим на стороне ВСУ британцем Эйденом Аслином и сделанная Филлипсом видеозапись, на которой свиньи поедают тела украинских военных.
В комментарии газете Филлипс подтвердил, что видео со свиньями было снято им.
"Зачем мне было вмешиваться в тот инцидент со свиньями? Эти украинские солдаты приехали на Донбасс убивать мирных жителей, которые хотят быть с Россией, а не частью украинского нацистского режима. В итоге они стали кормом для свиней", - заявил Филлипс газете.
Филлипс в ответ заявил, что за все это время британские правоохранители не связывались с ним, однако он готов сотрудничать со следствием и защищать себя в суде, если ему будут предъявлены обвинения.
В то же время Филлипс отметил, что считает себя британским патриотом и планирует вернуться в королевство.
