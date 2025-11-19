Рейтинг@Mail.ru
Британия в области обороны зависит от США, заявили в парламенте - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:36 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/britanija-2056059160.html
Британия в области обороны зависит от США, заявили в парламенте
Британия в области обороны зависит от США, заявили в парламенте - РИА Новости, 19.11.2025
Британия в области обороны зависит от США, заявили в парламенте
Великобритания в области обороны зависит от США, у нее нет плана обороны территории страны от возможного нападения, а британский военно-промышленный комплекс не РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T16:36:00+03:00
2025-11-19T16:36:00+03:00
в мире
великобритания
сша
европа
джон хили
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136479/07/1364790711_0:242:2781:1806_1920x0_80_0_0_44e233beb5b6f8bec67605d27bc41a93.jpg
https://ria.ru/20251119/khili-2056053525.html
https://ria.ru/20251118/britaniya-2055618206.html
великобритания
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136479/07/1364790711_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_003a419c2bccca5400257df8c3252dc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, сша, европа, джон хили
В мире, Великобритания, США, Европа, Джон Хили
Британия в области обороны зависит от США, заявили в парламенте

В британском парламенте заявили о неготовности страны к обороне

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкЗдание парламента в Лондоне, Великобритания
Здание парламента в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в медиабанк
Здание парламента в Лондоне, Великобритания. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 19 ноя - РИА Новости. Великобритания в области обороны зависит от США, у нее нет плана обороны территории страны от возможного нападения, а британский военно-промышленный комплекс не готов обеспечить должный уровень производства, говорится в докладе комитета Палаты общин по обороне.
"ВПК Великобритании еще не настроен на обеспечение устойчивой коллективной обороны. Он сталкивается с проблемами, связанными с потенциалом, навыками, инновациями, закупками и финансированием. У Великобритании отсутствует план обороны страны и заморских территорий", - говорится в докладе.
Джон Хили - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
"Мы видим". Министр обороны Британии обратился с посланием к Путину
Вчера, 16:13
По оценке парламентариев, Великобритания слишком зависит от США в обеспечении обороны и не разработала план на случай вывода сил Соединенных Штатов из Европы. Отмечается, что у Великобритании практически нет интегрированной системы противовоздушной обороны, а Европа в целом зависит от США в области разведки, спутников, транспортировки войск и дозаправки в воздухе.
"Вполне возможно, что где-то в мире разразится кризис, в результате которого США в одночасье выведут свои силы из Европы, а Европа останется уязвимой... Правительству следует оценить, в чем Великобритания может лидировать с точки зрения замены потенциала США в случае вывода их сил", - говорится в докладе.
В среду министр обороны Великобритании Джон Хили объявил, что Великобритания планирует построить 13 современных оборонных заводов, а также открыть два предприятия по производству дронов. Британское министерство обороны обязалось выделить 1,5 миллиарда фунтов стерлингов (около 2 миллиардов долларов) на производство взрывчатки и боеприпасов.
Министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз в июне объявила об увеличении оборонного бюджета страны на 11 миллиардов фунтов стерлингов (15 миллиардов долларов). Она подчеркнула, что правительство приняло решение сократить расходы на зарубежную помощь и расставить новые приоритеты в пользу военных расходов на фоне "эры новых угроз". Согласно новому бюджету, британские расходы на оборону вырастут до 2,6% ВВП к апрелю 2027 года. В настоящее время Лондон тратит 2,3% ВВП на оборону.
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
СМИ: военным Британии запретили обсуждать секретную информацию в машинах
18 ноября, 06:09
 
В миреВеликобританияСШАЕвропаДжон Хили
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала