Британия в области обороны зависит от США, заявили в парламенте

ЛОНДОН, 19 ноя - РИА Новости. Великобритания в области обороны зависит от США, у нее нет плана обороны территории страны от возможного нападения, а британский военно-промышленный комплекс не готов обеспечить должный уровень производства, говорится в докладе комитета Палаты общин по обороне.
"ВПК Великобритании еще не настроен на обеспечение устойчивой коллективной обороны. Он сталкивается с проблемами, связанными с потенциалом, навыками, инновациями, закупками и финансированием. У Великобритании отсутствует план обороны страны и заморских территорий", - говорится в докладе.
По оценке парламентариев, Великобритания слишком зависит от США в обеспечении обороны и не разработала план на случай вывода сил Соединенных Штатов из Европы. Отмечается, что у Великобритании практически нет интегрированной системы противовоздушной обороны, а Европа в целом зависит от США в области разведки, спутников, транспортировки войск и дозаправки в воздухе.
"Вполне возможно, что где-то в мире разразится кризис, в результате которого США в одночасье выведут свои силы из Европы, а Европа останется уязвимой... Правительству следует оценить, в чем Великобритания может лидировать с точки зрения замены потенциала США в случае вывода их сил", - говорится в докладе.
В среду министр обороны Великобритании Джон Хили объявил, что Великобритания планирует построить 13 современных оборонных заводов, а также открыть два предприятия по производству дронов. Британское министерство обороны обязалось выделить 1,5 миллиарда фунтов стерлингов (около 2 миллиардов долларов) на производство взрывчатки и боеприпасов.
Министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз в июне объявила об увеличении оборонного бюджета страны на 11 миллиардов фунтов стерлингов (15 миллиардов долларов). Она подчеркнула, что правительство приняло решение сократить расходы на зарубежную помощь и расставить новые приоритеты в пользу военных расходов на фоне "эры новых угроз". Согласно новому бюджету, британские расходы на оборону вырастут до 2,6% ВВП к апрелю 2027 года. В настоящее время Лондон тратит 2,3% ВВП на оборону.