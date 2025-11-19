Рейтинг@Mail.ru
В органах власти Бразилии запретили использовать гендерно-нейтральный язык - РИА Новости, 19.11.2025
02:58 19.11.2025
В органах власти Бразилии запретили использовать гендерно-нейтральный язык
В органах власти Бразилии запретили использовать гендерно-нейтральный язык - РИА Новости, 19.11.2025
В органах власти Бразилии запретили использовать гендерно-нейтральный язык
Новый бразильский закон о национальной политике простого языка для органов власти запрещает среди прочего использовать новые формы склонения слов по родам и... РИА Новости, 19.11.2025
в мире
бразилия
сальвадор
россия
луис инасиу лула да силва
найиб букеле
бразилия
сальвадор
россия
в мире, бразилия, сальвадор, россия, луис инасиу лула да силва, найиб букеле
В мире, Бразилия, Сальвадор, Россия, Луис Инасиу Лула да Силва, Найиб Букеле
В органах власти Бразилии запретили использовать гендерно-нейтральный язык

Лула запретил использовать гендерно-нейтральный язык в органах власти Бразилии

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / Eraldo Peres
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Архивное фото
МЕХИКО, 19 ноя - РИА Новости. Новый бразильский закон о национальной политике простого языка для органов власти запрещает среди прочего использовать новые формы склонения слов по родам и числам, характерные для "гендерно-нейтрального языка" (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России), соответствующий документ был опубликован за подписью президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Официальном ежедневнике.
"Не использовать новые формы склонения слов по родам и числам в португальском языке, которые противоречат установленным грамматическим правилам, Орфографическому словарю португальского языка (VOLP) и Орфографическому соглашению португальского языка", - сказано в тексте закона.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Заукраинцы исчезнут сразу после трансгендеров
17 октября, 08:00
Национальная политика простого языка в Бразилии устанавливает единые стандарты для всех государственных органов при подготовке официальных текстов, инструкций, формуляров и иных материалов, направленных населению. Ограничения включают запрет на формы вроде todes, elu, ume и другие варианты, характерные для "гендерно-нейтрального языка", идея которого состоит в том, чтобы предотвратить дискриминацию людей по признаку гендерной идентичности.
В документе уточняется, что органы власти должны использовать краткие и прямые фразы, общеупотребительную лексику, избегать жаргонов и иностранной терминологии, не соответствующей нормам языка, а также придерживаться правил доступности, включая адаптацию текстов для людей с ограниченными возможностями.
При общении с коренными народами власти, по возможности, обязаны предоставлять версии документов на языке соответствующей общины.
Закон также предусматривает последующую разработку дополнительных директив на уровне всех ветвей власти и всех уровней управления - от муниципалитетов до федеральной администрации. Предполагается пересмотр официальных порталов и документов, подготовка методических материалов, обучение сотрудников и внедрение стандартов доступности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Глобалистам нанесен удар с самой неожиданной стороны
24 августа, 08:00
По утверждению правительства, цель инициативы - сделать государственную коммуникацию понятной для всех граждан, обеспечив доступ к информации и возможность её практического использования.
В октябре президент Сальвадора Найиб Букеле объявил о запрете "инклюзивного" языка во всех государственных школах Сальвадора. Министр образования Карла Тригейрос аргументировала меру необходимостью "защищать раннее детство, детей и подростков от идеологического вмешательства, которое может повлиять на их всестороннее развитие". В правительстве подчеркнули, что "любая языковая деформация, которая отсылает к гендерной идеологии, не будет допущена ни при каких обстоятельствах".
Гендерный терроризм: Путин о том, почему люди бегут в Россию из европейских стран - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
В Европе действует гендерный терроризм в отношении детей, заявил Путин
2 октября, 20:10
 
В миреБразилияСальвадорРоссияЛуис Инасиу Лула да СилваНайиб Букеле
 
 
