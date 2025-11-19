В органах власти Бразилии запретили использовать гендерно-нейтральный язык

МЕХИКО, 19 ноя - РИА Новости. Новый бразильский закон о национальной политике простого языка для органов власти запрещает среди прочего использовать новые формы склонения слов по родам и числам, характерные для "гендерно-нейтрального языка" (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России), соответствующий документ был опубликован за подписью президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Официальном ежедневнике.

"Не использовать новые формы склонения слов по родам и числам в португальском языке, которые противоречат установленным грамматическим правилам, Орфографическому словарю португальского языка (VOLP) и Орфографическому соглашению португальского языка", - сказано в тексте закона.

Национальная политика простого языка в Бразилии устанавливает единые стандарты для всех государственных органов при подготовке официальных текстов, инструкций, формуляров и иных материалов, направленных населению. Ограничения включают запрет на формы вроде todes, elu, ume и другие варианты, характерные для "гендерно-нейтрального языка", идея которого состоит в том, чтобы предотвратить дискриминацию людей по признаку гендерной идентичности.

В документе уточняется, что органы власти должны использовать краткие и прямые фразы, общеупотребительную лексику, избегать жаргонов и иностранной терминологии, не соответствующей нормам языка, а также придерживаться правил доступности, включая адаптацию текстов для людей с ограниченными возможностями.

При общении с коренными народами власти, по возможности, обязаны предоставлять версии документов на языке соответствующей общины.

Закон также предусматривает последующую разработку дополнительных директив на уровне всех ветвей власти и всех уровней управления - от муниципалитетов до федеральной администрации. Предполагается пересмотр официальных порталов и документов, подготовка методических материалов, обучение сотрудников и внедрение стандартов доступности.

По утверждению правительства, цель инициативы - сделать государственную коммуникацию понятной для всех граждан, обеспечив доступ к информации и возможность её практического использования.