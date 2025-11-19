Европейский производитель боеприпасов построит заводы в Канаде

"Компания Eurenco, европейский лидер по производству взрывчатых веществ и боеприпасов, объявила... о подписании "стратегического соглашения" с канадским партнером (компанией Nalagx - ред.) о строительстве новых заводов на территории Канады для удовлетворения растущего спроса со стороны стран НАТО", - говорится в материале.

Первый из запланированных к постройке заводов, как ожидается, будет введен в эксплуатацию в 2029 году, говорится в материале.

Проект двух компаний предусматривает, что новые производства будут принадлежать Nalagx, но эксплуатировать их будет Eurenco. Ожидается, что на этих заводах в первую очередь будут производиться именно сами взрывчатые вещества, причем как для военных (производство боеприпасов), так и для гражданских (горнодобывающая промышленность) нужд, уточняет BFMTV.