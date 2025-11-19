Директор СБР: денег нет, но обязательства перед атлетами будут выполнены

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Союз биатлонистов России будет выполнять все взятые на себя обязательства перед спортсменами, несмотря на финансовые трудности организации, заявил исполнительный директор СБР Александр Пак на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня".

"Денег нет, но вы держитесь, - пошутил Пак. - Нет, на самом деле, будут зачеты. Лучший по очкам получает приз в виде кубка и денег. Мы увеличили призовые на этапе Кубка в Златоусте".

"Теперь на главных стартах спонсор увеличивает призовые вдвое. Призовой фонд на новый сезон не меняется. Летом ходили слухи, что у СБР нет денег. Их нет, но все обязательства, которые мы взяли на себя, будем выполнять", - отметил он.