МИД КНР прокомментировал подготовку Россией введения безвизового режима
Введение безвизового режима для китайских граждан, посещающих Россию, поспособствует укреплению связей между народами двух стран, заявила на брифинге в среду...
МИД Китая: безвизовый режим для жителей КНР поможет укрепить связи с Россией
ПЕКИН, 19 ноя - РИА Новости. Введение безвизового режима для китайских граждан, посещающих Россию, поспособствует укреплению связей между народами двух стран, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Президент РФ Владимир Путин
накануне заявил, что безвизовый режим для граждан Китая
, посещающих Россию, вступит в силу в ближайшее время.
"Взаимная отмена виз ещё больше укрепит межчеловеческие связи, это отвечает общим интересам обоих народов", - сказала Мао Нин
, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать соответствующее заявление Путина.
Дипломат подчеркнула, что Китай придаёт большое значение содействию обмену гражданами между Китаем и Россией, которые являются крупнейшими соседями друг для друга.
МИД КНР 2 сентября объявил, что Китай с 15 сентября вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Безвизовый режим действует для обладателей общегражданских заграничных паспортов. Новая политика распространяется на российских граждан, планирующих поездки в Китай с туристическими и деловыми целями, а также для участия в разного рода гуманитарных обменах, посещения родственников или с целью транзита.
Путин 4 сентября заявил, что Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая ввести безвизовый режим для россиян.