Рейтинг@Mail.ru
МИД КНР прокомментировал подготовку Россией введения безвизового режима - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
10:58 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/bezviz-2055945961.html
МИД КНР прокомментировал подготовку Россией введения безвизового режима
МИД КНР прокомментировал подготовку Россией введения безвизового режима - РИА Новости, 19.11.2025
МИД КНР прокомментировал подготовку Россией введения безвизового режима
Введение безвизового режима для китайских граждан, посещающих Россию, поспособствует укреплению связей между народами двух стран, заявила на брифинге в среду... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T10:58:00+03:00
2025-11-19T10:58:00+03:00
туризм
в мире
китай
россия
владимир путин
мао нин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027669784_0:1:2980:1677_1920x0_80_0_0_a4d8ef105666b17b8ee61d9f8e79179b.jpg
https://ria.ru/20250915/kitaj-2041929701.html
https://ria.ru/20250928/rossija-2044862775.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027669784_227:0:2956:2047_1920x0_80_0_0_cfcabd242c7d9c73a7d8e95108d9a2eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, россия, владимир путин, мао нин
Туризм, В мире, Китай, Россия, Владимир Путин, Мао Нин
МИД КНР прокомментировал подготовку Россией введения безвизового режима

МИД Китая: безвизовый режим для жителей КНР поможет укрепить связи с Россией

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкФлаги России и Китая
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Флаги России и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 19 ноя - РИА Новости. Введение безвизового режима для китайских граждан, посещающих Россию, поспособствует укреплению связей между народами двух стран, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Президент РФ Владимир Путин накануне заявил, что безвизовый режим для граждан Китая, посещающих Россию, вступит в силу в ближайшее время.
Заграничный паспорт - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Вступил в силу безвизовый режим въезда в КНР для россиян
15 сентября, 00:12
"Взаимная отмена виз ещё больше укрепит межчеловеческие связи, это отвечает общим интересам обоих народов", - сказала Мао Нин, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать соответствующее заявление Путина.
Дипломат подчеркнула, что Китай придаёт большое значение содействию обмену гражданами между Китаем и Россией, которые являются крупнейшими соседями друг для друга.
МИД КНР 2 сентября объявил, что Китай с 15 сентября вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Безвизовый режим действует для обладателей общегражданских заграничных паспортов. Новая политика распространяется на российских граждан, планирующих поездки в Китай с туристическими и деловыми целями, а также для участия в разного рода гуманитарных обменах, посещения родственников или с целью транзита.
Путин 4 сентября заявил, что Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая ввести безвизовый режим для россиян.
Флаги Росиии и Китая - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Россия работает над ответной мерой по безвизовому режиму для Китая
28 сентября, 08:32
 
ТуризмВ миреКитайРоссияВладимир ПутинМао Нин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала