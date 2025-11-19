МИД КНР прокомментировал подготовку Россией введения безвизового режима

ПЕКИН, 19 ноя - РИА Новости. Введение безвизового режима для китайских граждан, посещающих Россию, поспособствует укреплению связей между народами двух стран, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Дипломат подчеркнула, что Китай придаёт большое значение содействию обмену гражданами между Китаем и Россией, которые являются крупнейшими соседями друг для друга.

МИД КНР 2 сентября объявил, что Китай с 15 сентября вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Безвизовый режим действует для обладателей общегражданских заграничных паспортов. Новая политика распространяется на российских граждан, планирующих поездки в Китай с туристическими и деловыми целями, а также для участия в разного рода гуманитарных обменах, посещения родственников или с целью транзита.