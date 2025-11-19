Рейтинг@Mail.ru
Белоусов рассказал, кто играет ключевую роль в уничтожении противника - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:12 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/bezopasnost-2055871398.html
Белоусов рассказал, кто играет ключевую роль в уничтожении противника
Белоусов рассказал, кто играет ключевую роль в уничтожении противника - РИА Новости, 19.11.2025
Белоусов рассказал, кто играет ключевую роль в уничтожении противника
Личный состав ракетных войск и артиллерии ВС РФ играет ключевую роль в уничтожении противника, его техники и живой силы, заявил министр обороны России Андрей... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T00:12:00+03:00
2025-11-19T00:12:00+03:00
безопасность
россия
андрей белоусов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055677632_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_beaff211f17253f9e67cc62177cefd8a.jpg
https://ria.ru/20251118/belousov-2055816564.html
https://ria.ru/20251113/belousov-2054627557.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055677632_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_508556f4d0dd0f83d2c428348e54936c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, андрей белоусов
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов
Белоусов рассказал, кто играет ключевую роль в уничтожении противника

Белоусов: ракетчики и артиллеристы играют ключевую роль в уничтожении противника

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета САУ 2С7 "Пион" 45-й артбригады на Купянском направлении
Боевая работа расчета САУ 2С7 Пион 45-й артбригады на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета САУ 2С7 "Пион" 45-й артбригады на Купянском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Личный состав ракетных войск и артиллерии ВС РФ играет ключевую роль в уничтожении противника, его техники и живой силы, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.
В среду в Вооруженных силах РФ отмечается День ракетных войск и артиллерии.
Белоусов проверил ход выполнения боевых задач группировкой Восток - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Белоусов проверил ход выполнения боевых задач группировкой "Восток"
Вчера, 18:22
"Традиции героев-предшественников успешно продолжает нынешнее поколение военнослужащих. Проявляя мужество, самоотверженность и отвагу, личный состав ракетных войск и артиллерии грамотно действует в условиях специальной военной операции, играет ключевую роль в нанесении огневого поражения противнику, уничтожении его техники и живой силы, ведении контрбатарейной борьбы", - отметил Белоусов в своем приказе, который публикует МО РФ.
По словам Белоусова, во многом этому способствуют высокое качество и надежность ракетно-артиллерийского вооружения, создаваемого работниками отечественных оборонных предприятий.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Белоусов поздравил войска РХБЗ с их профессиональным днем
13 ноября, 00:12
 
БезопасностьРоссияАндрей Белоусов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала