Белоусов рассказал, кто играет ключевую роль в уничтожении противника

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Личный состав ракетных войск и артиллерии ВС РФ играет ключевую роль в уничтожении противника, его техники и живой силы, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.
В среду в Вооруженных силах РФ отмечается День ракетных войск и артиллерии.
"Традиции героев-предшественников успешно продолжает нынешнее поколение военнослужащих. Проявляя мужество, самоотверженность и отвагу, личный состав ракетных войск и артиллерии грамотно действует в условиях специальной военной операции, играет ключевую роль в нанесении огневого поражения противнику, уничтожении его техники и живой силы, ведении контрбатарейной борьбы", - отметил Белоусов в своем приказе, который публикует МО РФ.
По словам Белоусова, во многом этому способствуют высокое качество и надежность ракетно-артиллерийского вооружения, создаваемого работниками отечественных оборонных предприятий.
