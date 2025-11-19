Белоруссия пока не получала от Литвы информацию об открытии КПП

МИНСК, 19 ноя - РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии пока не получал от Литвы информацию об открытии пограничных пунктов пропуска на общей границе, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Антон Бычковский.
"Информации нет от литовской стороны на текущий момент", - сказал он, комментируя информацию в СМИ о принятии Вильнюсом решения открыть границу с 20 ноября.
Ранее в среду белорусское госагентство Белта сообщило, что на заседании литовского правительства в среду было принято решение раньше запланированного срока открыть два КПП на границе с Белоруссией. Согласно решению, Литва откроет 20 ноября два пункта пропуска: "Мядининкай" (сопредельный "Каменный Лог") и "Шальчининкай" (сопредельный "Бенякони").
В конце октября правительство Литвы заявило, что на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закроет пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска "инцидентами" с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц.
