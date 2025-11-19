Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия пока не получала от Литвы информацию об открытии КПП - РИА Новости, 19.11.2025
16:00 19.11.2025
Белоруссия пока не получала от Литвы информацию об открытии КПП
Государственный пограничный комитет Белоруссии пока не получал от Литвы информацию об открытии пограничных пунктов пропуска на общей границе, сообщил РИА... РИА Новости, 19.11.2025
Белоруссия пока не получала от Литвы информацию об открытии КПП

Проволочное заграждение на белорусско-литовской границе вблизи контрольно-пропускного пункта "Котловка-Лаворишкес"
Проволочное заграждение на белорусско-литовской границе вблизи контрольно-пропускного пункта "Котловка-Лаворишкес". Архивное фото
МИНСК, 19 ноя - РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии пока не получал от Литвы информацию об открытии пограничных пунктов пропуска на общей границе, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Антон Бычковский.
"Информации нет от литовской стороны на текущий момент", - сказал он, комментируя информацию в СМИ о принятии Вильнюсом решения открыть границу с 20 ноября.
Белорусско-польская граница - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Польша откроет дополнительные пункты пропуска на границе с Белоруссией
17 ноября, 00:53
Ранее в среду белорусское госагентство Белта сообщило, что на заседании литовского правительства в среду было принято решение раньше запланированного срока открыть два КПП на границе с Белоруссией. Согласно решению, Литва откроет 20 ноября два пункта пропуска: "Мядининкай" (сопредельный "Каменный Лог") и "Шальчининкай" (сопредельный "Бенякони").
В конце октября правительство Литвы заявило, что на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закроет пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска "инцидентами" с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц.
Очередь из грузовых машин на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Застрявшие в Белоруссии грузовики переместят на спецстоянку
10 ноября, 08:24
 
В миреБелоруссияЛитваВильнюс
 
 
