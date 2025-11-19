Рейтинг@Mail.ru
Частный дом полностью разрушен после взрыва газа в белгородской Алексеевке - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:45 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/belgorod-2056045597.html
Частный дом полностью разрушен после взрыва газа в белгородской Алексеевке
Частный дом полностью разрушен после взрыва газа в белгородской Алексеевке - РИА Новости, 19.11.2025
Частный дом полностью разрушен после взрыва газа в белгородской Алексеевке
Частный дом полностью разрушен после взрыва газа в Алексеевке Белгородской области, повреждены кровля и фасад соседнего дома, есть пострадавшие, сообщили в... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T15:45:00+03:00
2025-11-19T15:45:00+03:00
происшествия
алексеевка
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056045170_81:144:1200:773_1920x0_80_0_0_ab7c8abc3b7be38e4de9d2393941513e.jpg
https://ria.ru/20251118/tts-2055595566.html
алексеевка
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056045170_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_141b99afd60a889aad3cc74c8902b690.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, алексеевка, белгородская область
Происшествия, Алексеевка, Белгородская область
Частный дом полностью разрушен после взрыва газа в белгородской Алексеевке

В белгородской Алексеевке частный дом полностью разрушен после взрыва газа

© Фото : МЧС Белгородской областиПоследствия взрыва газа в Алексеевке Белгородской области
Последствия взрыва газа в Алексеевке Белгородской области - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Фото : МЧС Белгородской области
Последствия взрыва газа в Алексеевке Белгородской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 19 ноя - РИА Новости. Частный дом полностью разрушен после взрыва газа в Алексеевке Белгородской области, повреждены кровля и фасад соседнего дома, есть пострадавшие, сообщили в ГУМЧС по региону.
"В 13.56 поступило сообщение о том, что в городе Алексеевка на улице Маяковского, предварительно, произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения. В результате происшествия частный дом разрушен полностью, также повреждены кровля и фасад соседнего частного дома. Предварительно, есть пострадавшие", - говорится в сообщении главка в мессенджере Max.
На месте происшествия работает дежурный караул пожарно-спасательной части №16.
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар в торговом центре Вокзальный после атаки беспилотниками ВСУ города Корочи - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
В Белгородской области после атаки ВСУ сгорел ТЦ, пострадали два человека
18 ноября, 00:25
 
ПроисшествияАлексеевкаБелгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала