Французский баскетболист получил год тюрьмы за торговлю наркотиками
Французский баскетболист получил год тюрьмы за торговлю наркотиками
Французский баскетболист гвианского происхождения Майк Джозеф во вторник был приговорен к одному году лишения свободы за торговлю наркотическими веществами,... РИА Новости Спорт, 19.11.2025
спорт
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Французский баскетболист гвианского происхождения Майк Джозеф во вторник был приговорен к одному году лишения свободы за торговлю наркотическими веществами, сообщает RMC Sport со ссылкой на La Depeche.
Джозеф был задержан в октябре, после чего клуб "Юнион Тарб-Лурд" из третьего дивизиона Франции приостановил контракт с центровым. При аресте у него были изъяты денежные средства и более 100 граммов кокаина. Следствие отмечает, что с января баскетболист организовывал поставки наркотиков из Французской Гвианы и распространял их через посредников в Тарбе и Лурде (департамент Верхние Пиренеи).
Баскетболист признал свою вину и сообщил, что начал незаконную деятельность, чтобы обеспечить будущего ребенка. Он отметил, что доходы от профессиональной карьеры, включая зарплату и премии, составляли 1,5-3 тысячи евро в месяц, поэтому он искал дополнительный источник заработка. Также он добавил, что использовал одного из товарищей по команде и члена тренерского штаба для отмывания денег.
Согласно судебному приговору, он сможет отбыть год лишения свободы вне тюрьмы с ношением электронного браслета, также ему назначены два года условного срока, штраф в размере 15 тыс евро и трехлетний запрет на пребывание в департаменте Верхние Пиренеи. Местная прокуратура запрашивала для него четырехлетний срок, включая два года реального заключения, и штраф в 50 тыс евро. На суде баскетболист заявил, что, вероятно, завершит карьеру и вернется в Гвиану.