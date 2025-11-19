Французский баскетболист получил год тюрьмы за торговлю наркотиками

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Французский баскетболист гвианского происхождения Майк Джозеф во вторник был приговорен к одному году лишения свободы за торговлю наркотическими веществами, сообщает RMC Sport со ссылкой на La Depeche.

Джозеф был задержан в октябре, после чего клуб "Юнион Тарб-Лурд" из третьего дивизиона Франции приостановил контракт с центровым. При аресте у него были изъяты денежные средства и более 100 граммов кокаина. Следствие отмечает, что с января баскетболист организовывал поставки наркотиков из Французской Гвианы и распространял их через посредников в Тарбе и Лурде (департамент Верхние Пиренеи).

Баскетболист признал свою вину и сообщил, что начал незаконную деятельность, чтобы обеспечить будущего ребенка. Он отметил, что доходы от профессиональной карьеры, включая зарплату и премии, составляли 1,5-3 тысячи евро в месяц, поэтому он искал дополнительный источник заработка. Также он добавил, что использовал одного из товарищей по команде и члена тренерского штаба для отмывания денег.