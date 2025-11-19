Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, когда "Барселона" сыграет на обновленном "Камп Ноу" - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
11:20 19.11.2025 (обновлено: 11:35 19.11.2025)
Стало известно, когда "Барселона" сыграет на обновленном "Камп Ноу"
Стало известно, когда "Барселона" сыграет на обновленном "Камп Ноу"
Испанская "Барселона" сыграет с немецким "Айнтрахтом" в шестом туре основного этапа футбольной Лиги чемпионов на обновленном стадионе "Камп Ноу", сообщается на... РИА Новости Спорт, 19.11.2025
барселона (город)
барселона (город), лионель месси, жоан лапорта, йохан кройф, айнтрахт (франкфурт), барселона, лига чемпионов уефа, спорт, чемпионат испании по футболу
Футбол, Барселона (город), Лионель Месси, Жоан Лапорта, Йохан Кройф, Айнтрахт (Франкфурт), Барселона, Лига чемпионов УЕФА, Спорт, Чемпионат Испании по футболу
Стало известно, когда "Барселона" сыграет на обновленном "Камп Ноу"

Клуб "Барселона" сыграет с "Айнтрахтом" в Лиге чемпионов на "Камп Ноу"

© Фото : Пресс-служба ФК "Барселона""Камп Ноу", стадион клуба "Барселона"
Камп Ноу, стадион клуба Барселона - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Фото : Пресс-служба ФК "Барселона"
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Испанская "Барселона" сыграет с немецким "Айнтрахтом" в шестом туре основного этапа футбольной Лиги чемпионов на обновленном стадионе "Камп Ноу", сообщается на официальном сайте "сине-гранатовых".
Встреча пройдет 9 декабря. Сообщается, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) счел все поставленные условия выполненными после получения клубом первого разрешения на эксплуатацию.
Ранее стало известно, что "Барселона" вернется на "Камп Ноу" 22 ноября и проведет матч 13-го тура чемпионата Испании против "Атлетика" из Бильбао.
Реконструкция "Камп Ноу" стартовала в июне 2022 года. С этого момента команда проводила домашние матчи на Олимпийском стадионе в Барселоне и арене имени Йохана Кройфа, вмещающей 6 тыс. зрителей. Первую попытку вернуться на обновленную арену клуб предпринял в августе, но не получил разрешения городского совета на эксплуатацию объекта. Следующая запланированная игра на "Камп Ноу" - против "Валенсии" 14 сентября - также была перенесена на стадион имени экс-капитана "сине-гранатовых".
Ранее президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что после реконструкции вместимость арены увеличится с 99 тысячи зрителей до 105 тысяч. В середине ноября Лапорта заявил, что "Барселона" планирует возвести статую бывшего футболиста "сине-гранатовых" Лионеля Месси на стадионе "Камп Ноу" после реконструкции спортивного сооружения.
ФутболБарселона (город)Лионель МессиЖоан ЛапортаЙохан КройфАйнтрахт (Франкфурт)БарселонаЛига чемпионов 2025-2026СпортЧемпионат Испании по футболу
 
