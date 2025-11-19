Барбоза прокомментировал идею ужесточения лимита на легионеров

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Футбольный агент Паулу Барбоза заявил РИА Новости, что ужесточение лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) не осложнит работу спортивных агентов.

"Один из аспектов - агенты. Насколько я понимаю, в России они работают свободно, поэтому не вижу, как именно их может задеть политика по ограничению легионеров. Другое дело - кто именно в клубах определяет, каких иностранцев приглашать. Обычно это либо главный тренер, либо спортивный или генеральный директор, опирающийся на работу скаутинга", - сказал Барбоза.