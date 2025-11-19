https://ria.ru/20251119/barboza-2056085586.html
Барбоза прокомментировал идею ужесточения лимита на легионеров
Футбольный агент Паулу Барбоза заявил РИА Новости, что ужесточение лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) не осложнит работу спортивных агентов. РИА Новости Спорт, 19.11.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Футбольный агент Паулу Барбоза заявил РИА Новости, что ужесточение лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) не осложнит работу спортивных агентов.
Ранее в ноябре состоялась встреча министра спорта РФ Михаила Дегтярева
с бывшими главными тренерами сборной России Юрием Семиным
, Валерием Газзаевым
и Станиславом Черчесовым
. По ее итогам министерство спорта РФ получило предложение об ограничении числа легионеров в заявке одной команды РПЛ
8-9 иностранными игроками.
"Один из аспектов - агенты. Насколько я понимаю, в России они работают свободно, поэтому не вижу, как именно их может задеть политика по ограничению легионеров. Другое дело - кто именно в клубах определяет, каких иностранцев приглашать. Обычно это либо главный тренер, либо спортивный или генеральный директор, опирающийся на работу скаутинга", - сказал Барбоза.
"Проблема в том, что тренеры работают недолго и трудно обеспечить преемственность. Поэтому главный тренер должен иметь вес в спортивной политике, но при этом работать вместе со спортивным директором или генеральным директором, чтобы сохранялась единая линия развития. Если полагаться только на тренера, каждый будет приводить "своих" игроков и преемственности не будет", - отметил Барбоза.