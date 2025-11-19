Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности о пожаре в Сургуте - РИА Новости, 19.11.2025
14:53 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/ballon-2056025204.html
Появились подробности о пожаре в Сургуте
Появились подробности о пожаре в Сургуте - РИА Новости, 19.11.2025
Появились подробности о пожаре в Сургуте
Баллон с газом, разгерметизация которого стала причиной пожара в магазине в Сургуте, где пострадали несколько человек, находился в пекарне, сообщает... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T14:53:00+03:00
2025-11-19T14:53:00+03:00
сургут
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
сургут
россия
сургут, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Сургут, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Появились подробности о пожаре в Сургуте

Баллон, ставший причиной пожара в Сургуте, находился в пекарне у магазина

Ликвидация пожара в пекарне рядом с магазином "Магнит" в Сургуте
Ликвидация пожара в пекарне рядом с магазином Магнит в Сургуте
© Фото : МЧС Югры/Telegram
Ликвидация пожара в пекарне рядом с магазином "Магнит" в Сургуте
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. Баллон с газом, разгерметизация которого стала причиной пожара в магазине в Сургуте, где пострадали несколько человек, находился в пекарне, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Югре.
"19 ноября 2025 года около 13 часов поступило сообщение о разгерметизации газового баллона в пекарне около сетевого магазина в Сургуте, что повлекло возгорание магазина. В результате происшествия есть пострадавшие. По факту произошедшего следственным отделом по городу Сургуту проводится процессуальная проверка", говорится в сообщении.
Последствия взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в Казани.
В Казани назвали возможную причину пожара в многоэтажке
18 ноября, 20:40
Ранее в пресс-службе регионального МЧС сообщили, что в Сургуте загорелся пристрой магазина, затем огонь перекинулся на здание, произошло обрушение кровли. Позднее в МЧС сообщили, что открытое горение было ликвидировано, его причиной стала разгерметизация баллона с бытовым газом, еще 40 таких баллонов пожарные эвакуировали в процессе тушения. В ходе пожара пострадали четыре человека, они были переданы бригаде скорой помощи.
"Следователи совместно с оперативными службами работают на месте происшествия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего" - отметили в СК.
Пожар произошел в Сургуте в соседней с магазином "Магнит" пекарне, далее огонь распространился на кровлю торговой точки, пострадавших среди посетителей и сотрудников магазина нет, сообщила РИА Новости пресс-служба ритейлера "Магнит".
Ликвидация пожара в нежилом здании в городском округе Мытищи
В Мытищах полностью потушили пожар на складе с ГСМ
17 ноября, 15:48
 
