Появились подробности о пожаре в Сургуте

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. Баллон с газом, разгерметизация которого стала причиной пожара в магазине в Сургуте, где пострадали несколько человек, находился в пекарне, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Югре.
"19 ноября 2025 года около 13 часов поступило сообщение о разгерметизации газового баллона в пекарне около сетевого магазина в Сургуте, что повлекло возгорание магазина. В результате происшествия есть пострадавшие. По факту произошедшего следственным отделом по городу Сургуту проводится процессуальная проверка", говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе регионального МЧС сообщили, что в Сургуте загорелся пристрой магазина, затем огонь перекинулся на здание, произошло обрушение кровли. Позднее в МЧС сообщили, что открытое горение было ликвидировано, его причиной стала разгерметизация баллона с бытовым газом, еще 40 таких баллонов пожарные эвакуировали в процессе тушения. В ходе пожара пострадали четыре человека, они были переданы бригаде скорой помощи.
"Следователи совместно с оперативными службами работают на месте происшествия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего" - отметили в СК.
Пожар произошел в Сургуте в соседней с магазином "Магнит" пекарне, далее огонь распространился на кровлю торговой точки, пострадавших среди посетителей и сотрудников магазина нет, сообщила РИА Новости пресс-служба ритейлера "Магнит".
