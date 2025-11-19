Появились подробности о пожаре в Сургуте

Пожар произошел в Сургуте в соседней с магазином "Магнит" пекарне, далее огонь распространился на кровлю торговой точки, пострадавших среди посетителей и сотрудников магазина нет, сообщила РИА Новости пресс-служба ритейлера "Магнит".