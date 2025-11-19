https://ria.ru/20251119/azimut-2056149973.html
"Азимут" начнет полеты из Сочи в Эр-Рияд в марте 2026 года
"Азимут" начнет полеты из Сочи в Эр-Рияд в марте 2026 года - РИА Новости, 19.11.2025
"Азимут" начнет полеты из Сочи в Эр-Рияд в марте 2026 года
Авиакомпания "Азимут" в марте 2026 года начнет полеты из Сочи в Эр-Рияд, сообщает пресс-служба авиакомпании. РИА Новости, 19.11.2025
"Азимут" начнет полеты из Сочи в Эр-Рияд в марте 2026 года
Авиакомпания «Азимут» в марте 2026 года начнет летать из Сочи в Эр-Рияд