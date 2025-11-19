Рейтинг@Mail.ru
"Азимут" начнет полеты из Сочи в Эр-Рияд в марте 2026 года
22:58 19.11.2025
"Азимут" начнет полеты из Сочи в Эр-Рияд в марте 2026 года
"Азимут" начнет полеты из Сочи в Эр-Рияд в марте 2026 года
Авиакомпания "Азимут" в марте 2026 года начнет полеты из Сочи в Эр-Рияд, сообщает пресс-служба авиакомпании. РИА Новости, 19.11.2025
Самолет авиакомпании "Азимут" в аэропорте Тбилиси
Самолет авиакомпании Азимут в аэропорте Тбилиси
© AP Photo / Shakh Aivazov
Самолет авиакомпании "Азимут" в аэропорте Тбилиси. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноя - РИА Новости. Авиакомпания "Азимут" в марте 2026 года начнет полеты из Сочи в Эр-Рияд, сообщает пресс-служба авиакомпании.
"Авиакомпания "Азимут" развивает маршрутную сеть из международного аэропорта Сочи и информирует о начале полетов в Эр-Рияд", - говорится в сообщении.
Авиарейсы в столицу королевства Саудовская Аравия авиаперевозчик юга России начинает выполнять с 28 марта 2026 года дважды в неделю по средам и воскресеньям.
