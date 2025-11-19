Авербух рассказал о его любимой программе Медведевой

"Я Евгению очень люблю и уважаю. Она большая умница, сильно развивается и как спортсменка, и как ведущая. У нее очень интересная передача, я сам ходил к ней. Всегда рад сотрудничать с Женей. Она выступала у нас в спектакле "Кармен". Обязательно поздравлю ее сегодня с днем рождения. У нее такое большое событие недавно случилось. У меня с Женей очень теплые отношения. В спорте, когда у Жени были два золотых года, мы с ней сотрудничали. Поэтому очень надеюсь, что у нас будут еще совместные проекты, и мы сделаем еще не раз какие-то интересные вещи вместе", - добавил хореограф.