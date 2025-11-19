https://ria.ru/20251119/averbuh-2056077035.html
Авербух рассказал о его любимой программе Медведевой
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф Илья Авербух рассказал РИА Новости, что его любимая программа российской фигуристки Евгении Медведевой посвящена процессу взросления.
Медведева
- двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы
и дважды серебряный призер Олимпийских игр. По завершении спортивной карьеры в 2023 году она продолжает выступать в ледовых шоу, а также проводит мастер-классы и развивается в медиа-сфере.
"Одна из тех программ Жени, которой я горжусь, - это та, где она вначале смотрит на себя юную, а в конце заканчивает повзрослевшей. Она как раз посвящена моменту взросления. Мне она очень нравилась. В ней вся Женя", - сказал Авербух
.
В среду Медведевой исполнилось 26 лет. Недавно фигуристка поделилась новостью о том, что в следующем году выходит замуж за российского танцовщика Ильдара Гайнутдинова.
"Я Евгению очень люблю и уважаю. Она большая умница, сильно развивается и как спортсменка, и как ведущая. У нее очень интересная передача, я сам ходил к ней. Всегда рад сотрудничать с Женей. Она выступала у нас в спектакле "Кармен". Обязательно поздравлю ее сегодня с днем рождения. У нее такое большое событие недавно случилось. У меня с Женей очень теплые отношения. В спорте, когда у Жени были два золотых года, мы с ней сотрудничали. Поэтому очень надеюсь, что у нас будут еще совместные проекты, и мы сделаем еще не раз какие-то интересные вещи вместе", - добавил хореограф.