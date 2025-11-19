Рейтинг@Mail.ru
Авербух рассказал о его любимой программе Медведевой
Фигурное катание
 
17:45 19.11.2025
Авербух рассказал о его любимой программе Медведевой
Авербух рассказал о его любимой программе Медведевой
Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф Илья Авербух рассказал РИА Новости, что его любимая программа российской фигуристки Евгении... РИА Новости Спорт, 19.11.2025
фигурное катание
спорт
евгения медведева
илья авербух
спорт, евгения медведева, илья авербух
Фигурное катание, Спорт, Евгения Медведева, Илья Авербух
Авербух рассказал о его любимой программе Медведевой

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф Илья Авербух рассказал РИА Новости, что его любимая программа российской фигуристки Евгении Медведевой посвящена процессу взросления.
Медведева - двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы и дважды серебряный призер Олимпийских игр. По завершении спортивной карьеры в 2023 году она продолжает выступать в ледовых шоу, а также проводит мастер-классы и развивается в медиа-сфере.
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Авербух заявил, что Валиевой по силам вернуться в спорт
1 октября, 14:35
"Одна из тех программ Жени, которой я горжусь, - это та, где она вначале смотрит на себя юную, а в конце заканчивает повзрослевшей. Она как раз посвящена моменту взросления. Мне она очень нравилась. В ней вся Женя", - сказал Авербух.
В среду Медведевой исполнилось 26 лет. Недавно фигуристка поделилась новостью о том, что в следующем году выходит замуж за российского танцовщика Ильдара Гайнутдинова.
"Я Евгению очень люблю и уважаю. Она большая умница, сильно развивается и как спортсменка, и как ведущая. У нее очень интересная передача, я сам ходил к ней. Всегда рад сотрудничать с Женей. Она выступала у нас в спектакле "Кармен". Обязательно поздравлю ее сегодня с днем рождения. У нее такое большое событие недавно случилось. У меня с Женей очень теплые отношения. В спорте, когда у Жени были два золотых года, мы с ней сотрудничали. Поэтому очень надеюсь, что у нас будут еще совместные проекты, и мы сделаем еще не раз какие-то интересные вещи вместе", - добавил хореограф.
Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Медведева объявила о помолвке
11 ноября, 14:32
 
Фигурное катаниеСпортЕвгения МедведеваИлья Авербух
 
