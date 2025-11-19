Рейтинг@Mail.ru
Артамонов: липчане с ОВЗ могут рассчитывать на меры поддержки
Липецкая область
 
16:13 19.11.2025
Артамонов: липчане с ОВЗ могут рассчитывать на меры поддержки
Артамонов: липчане с ОВЗ могут рассчитывать на меры поддержки
Липчане, имеющие определенные ограничения здоровья, могут рассчитывать на меры поддержки, сообщил губернатор области Игорь Артамонов. РИА Новости, 19.11.2025
Новости
Артамонов: липчане с ОВЗ могут рассчитывать на меры поддержки

Артамонов: жители Липецкой области с ОВЗ могут рассчитывать на меры поддержки

ЛИПЕЦК, 19 ноя – РИА Новости. Липчане, имеющие определенные ограничения здоровья, могут рассчитывать на меры поддержки, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.
"Липчане, имеющие определенные ограничения здоровья, могут рассчитывать на меры поддержки. Подробнее о них можно узнать в органах соцзащиты. Также для поддержи граждан с ОВЗ в Липецкой области работает специальная цифровая платформа "Забота", чью актуальность и удобство оценили на федеральном уровне", – сказал Артамонов.
Также он указал, что новые автомобили Lada Vesta в качестве средств реабилитации получили трое жителей области, которые ранее пострадали на производстве.
По его словам, с начала 2025 года специализированные автомобили по государственной программе получили восемь липчан льготной категории. На эти цели Отделение СФР по Липецкой области направило свыше 11 миллионов рублей.
Артамонов отметил, что автомобили закупаются в соответствии с требованиями в индивидуальной программе реабилитации. В этот раз жители региона впервые получили машины со стандартным управлением и автоматической трансмиссией. Период их эксплуатации рассчитан на семь лет. Ранее выданные авто были адаптированы под новых владельцев и имели ручное управление. В течение периода эксплуатации Отделение СФР по Липецкой области частично компенсирует расходы на топливо и техническое обслуживание.
Заголовок открываемого материала