Артамонов: липчане с ОВЗ могут рассчитывать на меры поддержки

ЛИПЕЦК, 19 ноя – РИА Новости. Липчане, имеющие определенные ограничения здоровья, могут рассчитывать на меры поддержки, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.

"Липчане, имеющие определенные ограничения здоровья, могут рассчитывать на меры поддержки. Подробнее о них можно узнать в органах соцзащиты. Также для поддержи граждан с ОВЗ в Липецкой области работает специальная цифровая платформа "Забота", чью актуальность и удобство оценили на федеральном уровне", – сказал Артамонов.

Также он указал, что новые автомобили Lada Vesta в качестве средств реабилитации получили трое жителей области, которые ранее пострадали на производстве.

По его словам, с начала 2025 года специализированные автомобили по государственной программе получили восемь липчан льготной категории. На эти цели Отделение СФР по Липецкой области направило свыше 11 миллионов рублей.