Рейтинг@Mail.ru
В Анкаре заявили о способности поддерживать контакты с Россией и Украиной - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:50 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/ankara-2056127438.html
В Анкаре заявили о способности поддерживать контакты с Россией и Украиной
В Анкаре заявили о способности поддерживать контакты с Россией и Украиной - РИА Новости, 19.11.2025
В Анкаре заявили о способности поддерживать контакты с Россией и Украиной
Турция способна одновременно поддерживать контакты с Москвой и Киевом, укреплять доверие и создавать основу для решения проблем, заявил глава управления по... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T20:50:00+03:00
2025-11-19T20:50:00+03:00
в мире
турция
россия
реджеп тайип эрдоган
хакан фидан
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014407249_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_52b55fb047b0fa6e647791e187b5ef06.jpg
https://ria.ru/20251119/peregovory-2056065400.html
https://ria.ru/20251119/erdogan-2056105127.html
https://ria.ru/20251119/ssha-2056027249.html
турция
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014407249_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_84fcf3175ae4123f34e9763dce0fe336.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, россия, реджеп тайип эрдоган, хакан фидан, украина
В мире, Турция, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Хакан Фидан, Украина
В Анкаре заявили о способности поддерживать контакты с Россией и Украиной

Дуран: Турция способна одновременно поддерживать контакты с Россией и Украиной

© AP Photo / Emrah GurelФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 19 ноя - РИА Новости. Турция способна одновременно поддерживать контакты с Москвой и Киевом, укреплять доверие и создавать основу для решения проблем, заявил глава управления по коммуникациям при администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в среду в Анкаре переговоры с Владимиром Зеленским, по итогам которых призвал возобновить стамбульский переговорный процесс, подчеркнув важность работы с РФ и США по урегулированию украинского конфликта.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский во время встречи в Президентском комплексе в Анкаре. 19 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Эрдоган начал переговоры с Зеленским в Анкаре
Вчера, 16:57
"В ходе переговоров была проведена всесторонняя оценка работы по обеспечению перемирия и установлению прочного мира, в частности в рамках стамбульского процесса. Этот диалог является ярким свидетельством искренней готовности Турции содействовать урегулированию конфликтов", - заявил Дуран в Х.
По его словам, Турция способна поддерживать диалог с обеими сторонами конфликта.
"Турция способна одновременно поддерживать контакты со всеми сторонами, укреплять доверие и создавать основу для решения проблем благодаря своему справедливому и сбалансированному подходу", - считает политик.
Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявлял, что российско-украинский конфликт приблизился к этапу приостановки, и не исключил возможности нового раунда переговоров.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский во время встречи в Президентском комплексе в Анкаре. 19 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Эрдоган заявил о важности работы с Россией и США по конфликту на Украине
Вчера, 19:19
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Турции неизвестно о "секретном плане" США по Украине, сообщил источник
Вчера, 15:01
 
В миреТурцияРоссияРеджеп Тайип ЭрдоганХакан ФиданУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала