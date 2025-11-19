В Анкаре заявили о способности поддерживать контакты с Россией и Украиной

АНКАРА, 19 ноя - РИА Новости. Турция способна одновременно поддерживать контакты с Москвой и Киевом, укреплять доверие и создавать основу для решения проблем, заявил глава управления по коммуникациям при администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.

"В ходе переговоров была проведена всесторонняя оценка работы по обеспечению перемирия и установлению прочного мира, в частности в рамках стамбульского процесса. Этот диалог является ярким свидетельством искренней готовности Турции содействовать урегулированию конфликтов", - заявил Дуран в Х.

По его словам, Турция способна поддерживать диалог с обеими сторонами конфликта.

"Турция способна одновременно поддерживать контакты со всеми сторонами, укреплять доверие и создавать основу для решения проблем благодаря своему справедливому и сбалансированному подходу", - считает политик.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявлял, что российско-украинский конфликт приблизился к этапу приостановки, и не исключил возможности нового раунда переговоров.

Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле . Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.