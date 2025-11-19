https://ria.ru/20251119/ankara-2056127438.html
В Анкаре заявили о способности поддерживать контакты с Россией и Украиной
АНКАРА, 19 ноя - РИА Новости. Турция способна одновременно поддерживать контакты с Москвой и Киевом, укреплять доверие и создавать основу для решения проблем, заявил глава управления по коммуникациям при администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
провел в среду в Анкаре
переговоры с Владимиром Зеленским
, по итогам которых призвал возобновить стамбульский переговорный процесс, подчеркнув важность работы с РФ
и США
по урегулированию украинского конфликта.
"В ходе переговоров была проведена всесторонняя оценка работы по обеспечению перемирия и установлению прочного мира, в частности в рамках стамбульского процесса. Этот диалог является ярким свидетельством искренней готовности Турции содействовать урегулированию конфликтов", - заявил Дуран в Х.
По его словам, Турция способна поддерживать диалог с обеими сторонами конфликта.
"Турция способна одновременно поддерживать контакты со всеми сторонами, укреплять доверие и создавать основу для решения проблем благодаря своему справедливому и сбалансированному подходу", - считает политик.
Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан
заявлял, что российско-украинский конфликт приблизился к этапу приостановки, и не исключил возможности нового раунда переговоров.
Россия и Украина
провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле
. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров
подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва
до сих пор не получила от Киева
ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина
приехать в Москву для переговоров.