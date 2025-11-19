В Индии паломников призвали зажимать нос при купании из-за опасной амебы

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Комиссия по здравоохранению и благосостоянию семьи индийского штата Карнатака рекомендовала паломникам, направляющимся в соседний штат Керала, зажимать нос при купании, чтобы избежать заражения амёбой, поражающей мозг, сообщает газета Комиссия по здравоохранению и благосостоянию семьи индийского штата Карнатака рекомендовала паломникам, направляющимся в соседний штат Керала, зажимать нос при купании, чтобы избежать заражения амёбой, поражающей мозг, сообщает газета Indian Express

В индийском штате Керала фиксируется всё больше сообщений о случаях заражёния амёбой Неглерия Фоулера, паразитом человека, обитающим в тёплых пресных водоёмах и вызывающим первичный амёбный менингоэнцефалит. Эта болезнь поражает нервную систему человека и при отсутствии лечения ведёт к летальному исходу. В ноябре многие жители штата Карнатака отправилось в паломничество в священный индуистский храм Сабаримала в Керале.

"Примите меры предосторожности, используя зажимы для носа или плотно зажимая нос рукой во время купания в стоячей воде во время паломничества, чтобы предотвратить попадание воды", - говорится в рекомендациях.

Заражение амёбой происходит через нос, затем паразит попадает в головной мозг, а после распространяется по организму. При этом инфекция не передается от человека к человеку или через употребление заражённой воды для питья, отмечается в публикации.

"Если в течение семи дней после контакта с водой у вас возникли такие симптомы, как лихорадка, сильная головная боль, тошнота или рвота, скованность шеи, спутанность сознания или изменения психического состояния и расстройства поведения, не игнорируйте их и обратитесь в ближайшую государственную больницу или к врачу для получения неотложной помощи", - говорится в сообщении.