В Индии паломников призвали зажимать нос при купании из-за опасной амебы
22:06 19.11.2025 (обновлено: 22:35 19.11.2025)
В Индии паломников призвали зажимать нос при купании из-за опасной амебы
В Индии паломников призвали зажимать нос при купании из-за опасной амебы
в мире
керала
карнатака
индия
здоровье
керала
карнатака
индия
в мире, керала, карнатака, индия, здоровье
В мире, Керала, Карнатака, Индия, Здоровье
В Индии паломников призвали зажимать нос при купании из-за опасной амебы

Индия призвала паломников зажимать нос при купании из-за амебы, поражающей мозг

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Комиссия по здравоохранению и благосостоянию семьи индийского штата Карнатака рекомендовала паломникам, направляющимся в соседний штат Керала, зажимать нос при купании, чтобы избежать заражения амёбой, поражающей мозг, сообщает газета Indian Express.
В индийском штате Керала фиксируется всё больше сообщений о случаях заражёния амёбой Неглерия Фоулера, паразитом человека, обитающим в тёплых пресных водоёмах и вызывающим первичный амёбный менингоэнцефалит. Эта болезнь поражает нервную систему человека и при отсутствии лечения ведёт к летальному исходу. В ноябре многие жители штата Карнатака отправилось в паломничество в священный индуистский храм Сабаримала в Керале.
"Примите меры предосторожности, используя зажимы для носа или плотно зажимая нос рукой во время купания в стоячей воде во время паломничества, чтобы предотвратить попадание воды", - говорится в рекомендациях.
Заражение амёбой происходит через нос, затем паразит попадает в головной мозг, а после распространяется по организму. При этом инфекция не передается от человека к человеку или через употребление заражённой воды для питья, отмечается в публикации.
"Если в течение семи дней после контакта с водой у вас возникли такие симптомы, как лихорадка, сильная головная боль, тошнота или рвота, скованность шеи, спутанность сознания или изменения психического состояния и расстройства поведения, не игнорируйте их и обратитесь в ближайшую государственную больницу или к врачу для получения неотложной помощи", - говорится в сообщении.
Сабаримала - знаменитое место паломничества для индуистов, котором расположен храм бога Айяппы, сына божеств Шивы и Мохини (женского аватара бога Вишну). Он открыт для богослужений только в определённые времена года, например, в период с 15 ноября по 26 декабря, называемый Мангалапуджа. Ежегодно Сабарималу посещают от 45 до 50 миллионов паломников.
В мире
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
