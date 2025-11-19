https://ria.ru/20251119/alimenty-2056047070.html
Россия может упростить перечисление алиментов жителям Беларуси
Союзные парламентарии решили гармонизировать законодательства России и Беларуси об исполнительном производстве, сообщила член Комиссии Парламентского собрания... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T15:49:00+03:00
2025-11-19T15:49:00+03:00
2025-11-19T15:49:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
госдума рф
россия
белоруссия
россия, белоруссия, госдума рф
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Госдума РФ
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Союзные парламентарии решили гармонизировать законодательства России и Беларуси об исполнительном производстве, сообщила член Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по законодательству и регламенту Марина Ленчевская.
Депутат пояснила, что резиденты Беларуси, которым положены денежные перечисления от резидентов РФ по исполнительным производствам, могут получить эти средства только на счета в российских банках. Однако некоторые категории белорусских граждан не могут открывать такие счета.
"Граждане Российской Федерации таких ограничений не имеют, и нам важно сегодня заострить на этом внимание. Мы видим проблему, над ней работаем. И наша задача, безусловно, этот вопрос урегулировать", – передает Sputnik
слова Ленчевской.
Эта тема обсуждалась на заседании Комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту в среду с участием представителей белорусской и российской сторон, а также Посткома Союзного государства.
Для решения проблемы Госдума может принять соответствующие поправки в законодательство. Деньги можно будет перечислять и на белорусские счета.
Как правило, исполнительные производства, о которых идет речь – взыскание алиментов. В прошлом году Госдума уже сделала один из шагов по упрощению в этой сфере. Было ратифицировано соглашение с Беларусью о порядке взыскания алиментов. О том, что российская сторона может разрешить перечисление алиментов на белорусские счета, говорилось еще в 2024 году.