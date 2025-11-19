Россия может упростить перечисление алиментов жителям Беларуси

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Союзные парламентарии решили гармонизировать законодательства России и Беларуси об исполнительном производстве, сообщила член Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по законодательству и регламенту Марина Ленчевская.

Депутат пояснила, что резиденты Беларуси, которым положены денежные перечисления от резидентов РФ по исполнительным производствам, могут получить эти средства только на счета в российских банках. Однако некоторые категории белорусских граждан не могут открывать такие счета.

"Граждане Российской Федерации таких ограничений не имеют, и нам важно сегодня заострить на этом внимание. Мы видим проблему, над ней работаем. И наша задача, безусловно, этот вопрос урегулировать", – передает Sputnik слова Ленчевской.

Эта тема обсуждалась на заседании Комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту в среду с участием представителей белорусской и российской сторон, а также Посткома Союзного государства.

Для решения проблемы Госдума может принять соответствующие поправки в законодательство. Деньги можно будет перечислять и на белорусские счета.