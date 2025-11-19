Рейтинг@Mail.ru
15:49 19.11.2025
Россия может упростить перечисление алиментов жителям Беларуси
Россия может упростить перечисление алиментов жителям Беларуси
россия, белоруссия, госдума рф
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Госдума РФ
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Союзные парламентарии решили гармонизировать законодательства России и Беларуси об исполнительном производстве, сообщила член Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по законодательству и регламенту Марина Ленчевская.
Депутат пояснила, что резиденты Беларуси, которым положены денежные перечисления от резидентов РФ по исполнительным производствам, могут получить эти средства только на счета в российских банках. Однако некоторые категории белорусских граждан не могут открывать такие счета.
Заместитель председателя Комиссии Парламентского Собрания по науке и образованию Михаил Мирончик - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Более 70% жителей Белоруссии говорят на русском в быту
16 октября, 18:49
"Граждане Российской Федерации таких ограничений не имеют, и нам важно сегодня заострить на этом внимание. Мы видим проблему, над ней работаем. И наша задача, безусловно, этот вопрос урегулировать", – передает Sputnik слова Ленчевской.
Эта тема обсуждалась на заседании Комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту в среду с участием представителей белорусской и российской сторон, а также Посткома Союзного государства.
Для решения проблемы Госдума может принять соответствующие поправки в законодательство. Деньги можно будет перечислять и на белорусские счета.
Как правило, исполнительные производства, о которых идет речь – взыскание алиментов. В прошлом году Госдума уже сделала один из шагов по упрощению в этой сфере. Было ратифицировано соглашение с Беларусью о порядке взыскания алиментов. О том, что российская сторона может разрешить перечисление алиментов на белорусские счета, говорилось еще в 2024 году.
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Более 63 тысяч россиян и белорусов оформили союзное ОСАГО
Вчера, 14:09
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияБелоруссияГосдума РФ
 
 
