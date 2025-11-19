https://ria.ru/20251119/akter-2056091655.html
Умер актер и режиссер Сергей Десницкий
Умер актер и режиссер Сергей Десницкий - РИА Новости, 19.11.2025
Умер актер и режиссер Сергей Десницкий
Заслуженный артист России, актер и режиссер Сергей Десницкий умер в возрасте 84 лет, сообщили в пресс-службе МХТ имени Чехова. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T18:36:00+03:00
2025-11-19T18:36:00+03:00
2025-11-19T21:52:00+03:00
культура
россия
борис ливанов
олег ефремов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056091282_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_512c54b54a6da217cc01af685876b55f.jpg
https://ria.ru/20251119/dmitrievskiy-2056043109.html
https://ria.ru/20251118/korchmar-2055746627.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056091282_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_23cc33cfa5e3a5f27d8c97aea8fb0d5b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, борис ливанов, олег ефремов
Культура, Россия, Борис Ливанов, Олег Ефремов
Умер актер и режиссер Сергей Десницкий
Умер заслуженный артист России Сергей Десницкий
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Заслуженный артист России, актер и режиссер Сергей Десницкий умер в возрасте 84 лет, сообщили в пресс-службе МХТ имени Чехова.
"Сегодня ночью не стало заслуженного артиста России
Сергея Глебовича Десницкого. Грядущей весной ему могло бы исполниться 85 лет", — говорится в сообщении в Telegram-канале
театра.
Десницкий был выпускником Школы-студии МХАТ 1962 года, служил в "Современнике", но уже через пару лет перешел во МХАТ, где с небольшим перерывом (в 1990-е уходил в театр "У Никитских ворот") служил почти полвека и сыграл около ста ролей. В их числе — множество чеховских персонажей в спектаклях Бориса Ливанова
и Олега Ефремова
, ассистентом которых Десницкий был в нескольких постановках. В 1999 году он возглавил Мемориальный Чеховский театр в Мелихово.
В труппе МХТ Сергей Десницкий состоял до 2017 года, а после сосредоточился на режиссуре и писательской деятельности (его перу принадлежат мемуары "Сквозное действие любви", эпический роман "Братья Петр и Павел"). В последние годы сотрудничал со МХАТом имени Горького, где поставил спектакль по переписке Чехова и Ольги Книппер, был режиссером восстановления легендарных "Трех сестер" Вл. И. Немировича-Данченко.
"Московский Художественный театр скорбит и выражает соболезнования семье Сергея Глебовича Десницкого, его друзьям, коллегам, всем, кто его любил", — заключили в театре.
О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно, добавили в МХТ.