Умер актер и режиссер Сергей Десницкий

В труппе МХТ Сергей Десницкий состоял до 2017 года, а после сосредоточился на режиссуре и писательской деятельности (его перу принадлежат мемуары "Сквозное действие любви", эпический роман "Братья Петр и Павел"). В последние годы сотрудничал со МХАТом имени Горького, где поставил спектакль по переписке Чехова и Ольги Книппер, был режиссером восстановления легендарных "Трех сестер" Вл. И. Немировича-Данченко.