Умер актер и режиссер Сергей Десницкий
Культура
 
18:36 19.11.2025 (обновлено: 21:52 19.11.2025)
Умер актер и режиссер Сергей Десницкий
Заслуженный артист России, актер и режиссер Сергей Десницкий умер в возрасте 84 лет, сообщили в пресс-службе МХТ имени Чехова.
россия, борис ливанов, олег ефремов
Культура, Россия, Борис Ливанов, Олег Ефремов
Умер актер и режиссер Сергей Десницкий

Умер заслуженный артист России Сергей Десницкий

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСергей Десницкий
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Сергей Десницкий. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Заслуженный артист России, актер и режиссер Сергей Десницкий умер в возрасте 84 лет, сообщили в пресс-службе МХТ имени Чехова.
"Сегодня ночью не стало заслуженного артиста России Сергея Глебовича Десницкого. Грядущей весной ему могло бы исполниться 85 лет", — говорится в сообщении в Telegram-канале театра.
Десницкий был выпускником Школы-студии МХАТ 1962 года, служил в "Современнике", но уже через пару лет перешел во МХАТ, где с небольшим перерывом (в 1990-е уходил в театр "У Никитских ворот") служил почти полвека и сыграл около ста ролей. В их числе — множество чеховских персонажей в спектаклях Бориса Ливанова и Олега Ефремова, ассистентом которых Десницкий был в нескольких постановках. В 1999 году он возглавил Мемориальный Чеховский театр в Мелихово.
В труппе МХТ Сергей Десницкий состоял до 2017 года, а после сосредоточился на режиссуре и писательской деятельности (его перу принадлежат мемуары "Сквозное действие любви", эпический роман "Братья Петр и Павел"). В последние годы сотрудничал со МХАТом имени Горького, где поставил спектакль по переписке Чехова и Ольги Книппер, был режиссером восстановления легендарных "Трех сестер" Вл. И. Немировича-Данченко.
"Московский Художественный театр скорбит и выражает соболезнования семье Сергея Глебовича Десницкого, его друзьям, коллегам, всем, кто его любил", — заключили в театре.
О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно, добавили в МХТ.
КультураРоссияБорис ЛивановОлег Ефремов
 
 
