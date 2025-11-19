Рейтинг@Mail.ru
На ЗАЭС возобновили работу основной высоковольтной линии - РИА Новости, 19.11.2025
11:34 19.11.2025 (обновлено: 11:46 19.11.2025)
На ЗАЭС возобновили работу основной высоковольтной линии
Возобновлена работа основной высоковольтной линии "Днепровская", питающей Запорожскую АЭС, сообщает пресс-служба атомной станции. РИА Новости, 19.11.2025
запорожская аэс, общество
Запорожская АЭС, Общество
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Возобновлена работа основной высоковольтной линии "Днепровская", питающей Запорожскую АЭС, сообщает пресс-служба атомной станции.
"На Запорожской АЭС введена в работу высоковольтная линия электропередачи 750 киловольт "Днепровская", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале станции.
Таким образом, в пресс-службе станции подчеркнули, что в настоящее время энергоснабжение Запорожской АЭС, необходимое для обеспечения собственных нужд станции, осуществляется по двум высоковольтным линиям: "Днепровская" и "Ферросплавная -1".
Ранее сообщалось, что со стороны Украины 14 ноября была отключена одна из двух линий электропередачи - "Днепровская", питающая Запорожскую АЭС, собственные нужды станции запитаны от резервной линии "Ферросплавная-1", нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано, радиационный фон на АЭС не превышает естественных фоновых природных значений. Дизель-генераторы находятся в состоянии готовности, имеется достаточный запас топлива для их работы.
