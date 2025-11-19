На ЗАЭС возобновили работу основной высоковольтной линии

Таким образом, в пресс-службе станции подчеркнули, что в настоящее время энергоснабжение Запорожской АЭС, необходимое для обеспечения собственных нужд станции, осуществляется по двум высоковольтным линиям: "Днепровская" и "Ферросплавная -1".

Ранее сообщалось, что со стороны Украины 14 ноября была отключена одна из двух линий электропередачи - "Днепровская", питающая Запорожскую АЭС, собственные нужды станции запитаны от резервной линии "Ферросплавная-1", нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано, радиационный фон на АЭС не превышает естественных фоновых природных значений. Дизель-генераторы находятся в состоянии готовности, имеется достаточный запас топлива для их работы.