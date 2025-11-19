https://ria.ru/20251119/aes--2055958363.html
На ЗАЭС возобновили работу основной высоковольтной линии
На ЗАЭС возобновили работу основной высоковольтной линии - РИА Новости, 19.11.2025
На ЗАЭС возобновили работу основной высоковольтной линии
Возобновлена работа основной высоковольтной линии "Днепровская", питающей Запорожскую АЭС, сообщает пресс-служба атомной станции. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T11:34:00+03:00
2025-11-19T11:34:00+03:00
2025-11-19T11:46:00+03:00
запорожская аэс
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975220109_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d09461dd6c8a2a862de80b51ce493a73.jpg
https://ria.ru/20251113/uljanov-2054784471.html
https://ria.ru/20251114/zaes-2055003202.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975220109_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d6b58b9225a072f54316acb88fdc400.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская аэс, общество
Запорожская АЭС, Общество
На ЗАЭС возобновили работу основной высоковольтной линии
На ЗАЭС возобновили работу основной высоковольтной линии "Днепровская"
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Возобновлена работа основной высоковольтной линии "Днепровская", питающей Запорожскую АЭС, сообщает пресс-служба атомной станции.
"На Запорожской АЭС
введена в работу высоковольтная линия электропередачи 750 киловольт "Днепровская", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале станции.
Таким образом, в пресс-службе станции подчеркнули, что в настоящее время энергоснабжение Запорожской АЭС, необходимое для обеспечения собственных нужд станции, осуществляется по двум высоковольтным линиям: "Днепровская" и "Ферросплавная -1".
Ранее сообщалось, что со стороны Украины 14 ноября была отключена одна из двух линий электропередачи - "Днепровская", питающая Запорожскую АЭС, собственные нужды станции запитаны от резервной линии "Ферросплавная-1", нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано, радиационный фон на АЭС не превышает естественных фоновых природных значений. Дизель-генераторы находятся в состоянии готовности, имеется достаточный запас топлива для их работы.