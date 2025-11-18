СК рассказал о заложнице, которую удерживал пьяный мужчина на Урале

Как уточнял агентству представитель полиции, личность дебошира была установлена - это местный 52-летний житель, ранее он был судим за причастность к грабежу, разбойному нападению, причинение вреда здоровью. Позднее мужчину задержали, никаких взрывных устройств или арсеналов огнестрельного оружия у него при себе не было, его увезли в дежурную часть для допроса.