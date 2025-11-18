Рейтинг@Mail.ru
08:20 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/zhenschina-2055626613.html
СК рассказал о заложнице, которую удерживал пьяный мужчина на Урале
происшествия
первоуральск
свердловская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
первоуральск
свердловская область
россия
происшествия, первоуральск, свердловская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Первоуральск, Свердловская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
СК рассказал о заложнице, которую удерживал пьяный мужчина на Урале

Житель Первоуральска удерживал в заложницах сожительницу

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя - РИА Новости. Женщина, которую пьяный житель Первоуральска Свердловской области удерживал в заложницах, является его сожительницей, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга.
"Сожительница", - сказал Шульга на вопрос, кем приходится фигуранту женщина.
По данным СК по региону, вечером в понедельник в правоохранительные органы Первоуральска поступило сообщение, что в жилом многоквартирном доме по улице Малышева местный житель удерживает в квартире 47-летнюю женщину, создавая угрозу для ее жизни. Следователи возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы.
По словам руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, на место происшествия выехали сотрудники полиции и Росгвардии. Правоохранители выясняли, имеется ли у мужчины оружие, его просили добровольно открыть дверь и сдаться. На место ЧП также вызвали его мать, велись переговоры.
Как уточнял агентству представитель полиции, личность дебошира была установлена - это местный 52-летний житель, ранее он был судим за причастность к грабежу, разбойному нападению, причинение вреда здоровью. Позднее мужчину задержали, никаких взрывных устройств или арсеналов огнестрельного оружия у него при себе не было, его увезли в дежурную часть для допроса.
Фигурант в момент инцидента был пьян, а удерживаемая им женщина освобождена, она не пострадала, подчеркивали в управлении СК.
Жители дома были эвакуированы, а дом, где случилось ЧП, оцеплен. Впоследствии коммунальные службы восстановили электроснабжение и газоснабжение, добавляли местные власти.
