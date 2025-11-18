https://ria.ru/20251118/zhenschina-2055626613.html
СК рассказал о заложнице, которую удерживал пьяный мужчина на Урале
СК рассказал о заложнице, которую удерживал пьяный мужчина на Урале
Женщина, которую пьяный житель Первоуральска Свердловской области удерживал в заложницах, является его сожительницей, сообщил РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 18.11.2025
Житель Первоуральска удерживал в заложницах сожительницу
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя - РИА Новости. Женщина, которую пьяный житель Первоуральска Свердловской области удерживал в заложницах, является его сожительницей, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга.
"Сожительница", - сказал Шульга
на вопрос, кем приходится фигуранту женщина.
По данным СК
по региону, вечером в понедельник в правоохранительные органы Первоуральска
поступило сообщение, что в жилом многоквартирном доме по улице Малышева местный житель удерживает в квартире 47-летнюю женщину, создавая угрозу для ее жизни. Следователи возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы.
По словам руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых
, на место происшествия выехали сотрудники полиции и Росгвардии
. Правоохранители выясняли, имеется ли у мужчины оружие, его просили добровольно открыть дверь и сдаться. На место ЧП также вызвали его мать, велись переговоры.
Как уточнял агентству представитель полиции, личность дебошира была установлена - это местный 52-летний житель, ранее он был судим за причастность к грабежу, разбойному нападению, причинение вреда здоровью. Позднее мужчину задержали, никаких взрывных устройств или арсеналов огнестрельного оружия у него при себе не было, его увезли в дежурную часть для допроса.
Фигурант в момент инцидента был пьян, а удерживаемая им женщина освобождена, она не пострадала, подчеркивали в управлении СК.
Жители дома были эвакуированы, а дом, где случилось ЧП, оцеплен. Впоследствии коммунальные службы восстановили электроснабжение и газоснабжение, добавляли местные власти.