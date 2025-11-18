Во Франции раскрыли, какой сокрушительный удар получил Зеленский

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Коррупционный скандал на Украине стал серьезным ударом по Владимиру Зеленскому, пишет L’Express.
"Новый коррупционный скандал, потрясший Украину, наносит сокрушительный удар по Владимиру Зеленскому. Несколько обвиняемых являются приближенными и даже близкими друзьями главы государства", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что скандал ставит под угрозу позиции Зеленского на внутренней политической сцене. Кроме того, эта ситуация случилась в самый неподходящий момент — когда Европейский союз никак не может принять решение о выделении Украине масштабного займа под залог замороженных российских активов, пишет издание.
Вместе с тем бюджет страны может опустеть уже в ближайшие месяцы, считает L’Express.
Коррупционный скандал на Украине
НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в украинской энергетике. Агентство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.
По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.
В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева.
Депутат Ирина Геращенко заявила, что Киев на этом фоне может лишиться поддержки Запада.
НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранили от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский на прошлой неделе ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.