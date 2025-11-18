Рейтинг@Mail.ru
Во Франции раскрыли, какой сокрушительный удар получил Зеленский
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:27 18.11.2025 (обновлено: 18:22 18.11.2025)
Во Франции раскрыли, какой сокрушительный удар получил Зеленский
Во Франции раскрыли, какой сокрушительный удар получил Зеленский
Во Франции раскрыли, какой сокрушительный удар получил Зеленский
Коррупционный скандал на Украине стал серьезным ударом по Владимиру Зеленскому, пишет L'Express.
Во Франции раскрыли, какой сокрушительный удар получил Зеленский

L'Express: коррупционный скандал стал сокрушительным ударом по Зеленскому

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Коррупционный скандал на Украине стал серьезным ударом по Владимиру Зеленскому, пишет L’Express.

"Новый коррупционный скандал, потрясший Украину, наносит сокрушительный удар по Владимиру Зеленскому. Несколько обвиняемых являются приближенными и даже близкими друзьями главы государства", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Решение Зеленского вызвало панику на Западе
Вчера, 10:36
В статье отмечается, что скандал ставит под угрозу позиции Зеленского на внутренней политической сцене. Кроме того, эта ситуация случилась в самый неподходящий момент — когда Европейский союз никак не может принять решение о выделении Украине масштабного займа под залог замороженных российских активов, пишет издание.

Вместе с тем бюджет страны может опустеть уже в ближайшие месяцы, считает L’Express.

Коррупционный скандал на Украине

НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в украинской энергетике. Агентство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.

По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.

В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева.
Депутат Ирина Геращенко заявила, что Киев на этом фоне может лишиться поддержки Запада.
НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранили от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский на прошлой неделе ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Зеленский сделал громкое заявление о переговорах с Россией
Вчера, 11:28
 
