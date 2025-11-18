Во Франции раскрыли, какой сокрушительный удар получил Зеленский

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Коррупционный скандал на Украине стал серьезным ударом по Владимиру Зеленскому, пишет L’Express. "Новый коррупционный скандал, потрясший Украину, наносит сокрушительный удар по Владимиру Зеленскому. Несколько обвиняемых являются приближенными и даже близкими друзьями главы государства", — говорится в публикации.

В статье отмечается, что скандал ставит под угрозу позиции Зеленского на внутренней политической сцене. Кроме того, эта ситуация случилась в самый неподходящий момент — когда Европейский союз никак не может принять решение о выделении Украине масштабного займа под залог замороженных российских активов, пишет издание.



Вместе с тем бюджет страны может опустеть уже в ближайшие месяцы, считает L’Express.