Глава Минобороны Франции "убила" Зеленского

Нападение на редакцию Charlie Hebdo произошло 7 января более десяти лет назад. Двое злоумышленников ворвались в помещение и открыли огонь по находившимся там людям. Погибли 12 человек, в том числе руководитель редакции Шарб (Стефан Шарбонье) и художники Волински, Кабю, Тинью и Оноре. – как врез