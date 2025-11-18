Глава Минобороны Франции "убила" Зеленского

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Министр обороны Франции Катрин Вотрен в ходе беседы перепутала Владимира Зеленского с убитым карикатуристом Жоржем Волински, сообщила французская газета Le Matin.
"Но когда Министр вооруженных сил заговорила о Зеленском, она вместо этого сказала "Волински", имея в виду карикатуриста, убитого во время нападения на Charlie Hebdo в 2015 году", — говорится в публикации.
Нападение на редакцию Charlie Hebdo произошло 7 января более десяти лет назад. Двое злоумышленников ворвались в помещение и открыли огонь по находившимся там людям. Погибли 12 человек, в том числе руководитель редакции Шарб (Стефан Шарбонье) и художники Волински, Кабю, Тинью и Оноре. – как врез
Макрон в понедельник принял Владимира Зеленского, находящегося с официальным визитом во Франции, они подписали декларацию о намерениях. По данным AFP, документ рассчитан на срок около десяти лет. Помимо самолетов Rafale, он предусматривает поставки Украине систем противовоздушной обороны нового поколения, в том числе новой модификации SAMP/T, которая все еще находится в разработке, а также радиолокационных станций и беспилотников.