Зеленский сделал громкое заявление о переговорах с Россией
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
18.11.2025
Зеленский сделал громкое заявление о переговорах с Россией
Владимир Зеленский в Telegram-канале заявил о проведении встреч в Турции для "активизации переговоров". "Завтра - встречи в Турции. Готовим активизацию... РИА Новости, 18.11.2025
Зеленский сделал громкое заявление о переговорах с Россией

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский в Telegram-канале заявил о проведении встреч в Турции для "активизации переговоров".

"Завтра - встречи в Турции. Готовим активизацию переговоров, и у нас есть наработанные решения, которые мы предложим партнерам", — заявил он в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Решение Зеленского вызвало панику на Западе
10:36
Зеленский также утверждает, что Киев работает над возобновлением обмена пленными.
Владимир Путин не раз заявлял, что Россия выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе — угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящих граждан на Украине.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
На Западе забили тревогу после нового предупреждения Путина
09:58
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
