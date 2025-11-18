Зеленский сделал громкое заявление о переговорах с Россией

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский в Telegram-канале заявил о проведении встреч в Турции для "активизации переговоров".



"Завтра - встречи в Турции. Готовим активизацию переговоров, и у нас есть наработанные решения, которые мы предложим партнерам", — заявил он в публикации.