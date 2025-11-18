Зеленский признал, что эта зима будет очень тяжелой для Украины, пишут СМИ

БРЮССЕЛЬ, 18 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский признаёт, что эта зима будет очень трудной для Украины, заявил в интервью газете Soir президент Финляндии Александр Стубб.
"Я говорил с Зеленским. В последний раз - в пятницу. Мы общаемся или обмениваемся сообщениями каждую неделю, иногда каждый день. Из этого разговора можно сделать два вывода. Первый: зима будет очень тяжёлой, поскольку Россия снова нанесла удары по критически важной энергетической инфраструктуре. Второй: ситуация на поле боя стабильна, но необходима дополнительная помощь", - сказал он.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
