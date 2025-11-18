Рейтинг@Mail.ru
Зеленский признал, что эта зима будет очень тяжелой для Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 18.11.2025
13:12 18.11.2025
Зеленский признал, что эта зима будет очень тяжелой для Украины, пишут СМИ
Зеленский признал, что эта зима будет очень тяжелой для Украины, пишут СМИ
Владимир Зеленский признаёт, что эта зима будет очень трудной для Украины, заявил в интервью газете Soir президент Финляндии Александр Стубб. РИА Новости, 18.11.2025
Зеленский признал, что эта зима будет очень тяжелой для Украины, пишут СМИ

Зеленский в разговоре со Струббом признал, что зима будет тяжелой для Украины

БРЮССЕЛЬ, 18 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский признаёт, что эта зима будет очень трудной для Украины, заявил в интервью газете Soir президент Финляндии Александр Стубб.
"Я говорил с Зеленским. В последний раз - в пятницу. Мы общаемся или обмениваемся сообщениями каждую неделю, иногда каждый день. Из этого разговора можно сделать два вывода. Первый: зима будет очень тяжёлой, поскольку Россия снова нанесла удары по критически важной энергетической инфраструктуре. Второй: ситуация на поле боя стабильна, но необходима дополнительная помощь", - сказал он.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
