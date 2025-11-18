Зеленский признал, что эта зима будет очень тяжелой для Украины, пишут СМИ

© AP Photo / Andrew Kravchenko Президент Украины Владимир Зеленский © AP Photo / Andrew Kravchenko Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото