Россия не получила заявление Киева об остановке переговоров, сообщили в МИД

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Россия не получала от Украины официального заявления об остановке стамбульских переговоров, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Он подчеркнул, что Украина получила все документы, которые были предоставлены со стороны России.

"То есть проект меморандума, соответствующие предложения, которые могли стать и должны были стать основой для дальнейшей дискуссии. Но она не предоставила никакой (реакции) со своей стороны", - добавил он.