15:00 18.11.2025
Премьеры стран ШОС в Москве выработали решения по укреплению сотрудничества
в мире, россия, москва, белоруссия, михаил мишустин, шос
В мире, Россия, Москва, Белоруссия, Михаил Мишустин, ШОС
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСовместное фотографирование глав правительств государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в Москве
Совместное фотографирование глав правительств государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Совместное фотографирование глав правительств государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в Москве
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Заседание совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества в Москве прошло успешно, стороны выработали конкретные решения для дальнейшего укрепления сотрудничества в организации, рассказал журналистам замгенсекретаря ШОС Т.Р. Мидхун.
"Сегодня завершилось очередное заседание совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества. Мероприятие получилось масштабным, отличалось настроем на конкретный результат. Выработаны конкретные решения для дальнейшего укрепления многопланового сотрудничества, российская сторона проделала серьезную подготовительную и организационную работу", - сказал Мидхун в ходе выступления в национальном центре "Россия".
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Путин встретится с главами делегаций стран ШОС
Вчера, 12:42
Он уточнил, что главы правительств в своем обсуждении во вторник концентрировались на обсуждении вопросов сотрудничества в практической области. Также заместитель генсека ШОС подчеркнул, что по итогам работы принят ряд документов, в том числе дорожная карта по расширению сотрудничества в ШОС.
Заседание Совета глав правительств ШОС проходило в столице России 17-18 ноября, его провел премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Это заседание стало завершающим мероприятием российского председательства в Совете глав правительств ШОС в 2024-2025 годах.
ШОС объединяет десять государств-членов - Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан.
Совместное фото участников заседания Совета глав правительств государств — членов ШОС - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
В Москве главы правительств стран ШОС приняли совместное коммюнике
Вчера, 13:57
 
