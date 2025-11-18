Премьеры стран ШОС в Москве выработали решения по укреплению сотрудничества

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Заседание совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества в Москве прошло успешно, стороны выработали конкретные решения для дальнейшего укрепления сотрудничества в организации, рассказал журналистам замгенсекретаря ШОС Т.Р. Мидхун.

"Сегодня завершилось очередное заседание совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества. Мероприятие получилось масштабным, отличалось настроем на конкретный результат. Выработаны конкретные решения для дальнейшего укрепления многопланового сотрудничества, российская сторона проделала серьезную подготовительную и организационную работу", - сказал Мидхун в ходе выступления в национальном центре "Россия".

Он уточнил, что главы правительств в своем обсуждении во вторник концентрировались на обсуждении вопросов сотрудничества в практической области. Также заместитель генсека ШОС подчеркнул, что по итогам работы принят ряд документов, в том числе дорожная карта по расширению сотрудничества в ШОС.

Заседание Совета глав правительств ШОС проходило в столице России 17-18 ноября, его провел премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Это заседание стало завершающим мероприятием российского председательства в Совете глав правительств ШОС в 2024-2025 годах.