Эксперт рассказал, что может случиться с оставленной в розетке зарядкой
Эксперт рассказал, что может случиться с оставленной в розетке зарядкой
Зарядное устройство, оставленное в розетке на постоянной основе, может привести к плавлению розетки, выбиванию пробок и даже возгоранию квартиры
2025-11-18T04:34:00+03:00
2025-11-18T04:34:00+03:00
2025-11-18T11:26:00+03:00
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Зарядное устройство, оставленное в розетке на постоянной основе, может привести к плавлению розетки, выбиванию пробок и даже возгоранию квартиры, а особенно это касается дешевых зарядок без маркировки бренда или информации о производителе, рассказал РИА Новости директор категории "Аксессуары" МТС Дмитрий Докукин.
"Любой блок питания со временем изнашивается, особенно если все время находится под напряжением. Постоянная подача тока ускоряет порчу компонентов, и в какой-то момент устройство может начать перегреваться, искрить или даже стать источником короткого замыкания. В худшем случае это может привести к оплавлению розетки, выбиванию пробок и даже возгоранию. В быту такие случаи редки, но происходят именно с некачественными устройствами", — сообщил он.
Так, в дешевых адаптерах часто экономят на изоляции и защите от перегрева, а потому при длительном подключении они способны буквально "свариться" изнутри. Если в квартире старая электропроводка или розетка болтается, риск возгорания повышается в разы, заверил эксперт.
Тогда как качественные адаптеры известных брендов проходят тестирование по стандартам безопасности электроники, и при исправной проводке они, как правило, не представляют опасности.
"Но даже в этом случае лучше не оставлять их в розетке надолго, особенно рядом с горючими предметами или без присмотра", — прокомментировал Докукин.
Эксперт заверил: если после зарядки устройства доставать адаптер из розетки, то срок службы гаджета продлится, риск неприятных сюрпризов снизится.
"А если зарядка начала греться, трещать, пахнуть или износился провод, то от нее стоит скорее избавиться. Новая обойдется дешевле, чем возможные последствия", — пояснил он.