Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, что может случиться с оставленной в розетке зарядкой - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:34 18.11.2025 (обновлено: 11:26 18.11.2025)
https://ria.ru/20251118/zaryadka-2055611859.html
Эксперт рассказал, что может случиться с оставленной в розетке зарядкой
Эксперт рассказал, что может случиться с оставленной в розетке зарядкой - РИА Новости, 18.11.2025
Эксперт рассказал, что может случиться с оставленной в розетке зарядкой
Зарядное устройство, оставленное в розетке на постоянной основе, может привести к плавлению розетки, выбиванию пробок и даже возгоранию квартиры, а особенно это РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T04:34:00+03:00
2025-11-18T11:26:00+03:00
мтс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143968/08/1439680817_0:386:7360:4526_1920x0_80_0_0_10afdedf3f8f1a7b349604ec2743844a.jpg
https://ria.ru/20251102/smartfon-2052459332.html
https://ria.ru/20251106/karta-2053082724.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143968/08/1439680817_406:0:6955:4912_1920x0_80_0_0_1564f9198ce4a075b7362d121ffee557.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мтс
МТС
Эксперт рассказал, что может случиться с оставленной в розетке зарядкой

Докунин: зарядка, оставленная в розетке, может привести к пожару

© Fotolia / chachanitЗарядка смартфона
Зарядка смартфона - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© Fotolia / chachanit
Зарядка смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Зарядное устройство, оставленное в розетке на постоянной основе, может привести к плавлению розетки, выбиванию пробок и даже возгоранию квартиры, а особенно это касается дешевых зарядок без маркировки бренда или информации о производителе, рассказал РИА Новости директор категории "Аксессуары" МТС Дмитрий Докукин.
"Любой блок питания со временем изнашивается, особенно если все время находится под напряжением. Постоянная подача тока ускоряет порчу компонентов, и в какой-то момент устройство может начать перегреваться, искрить или даже стать источником короткого замыкания. В худшем случае это может привести к оплавлению розетки, выбиванию пробок и даже возгоранию. В быту такие случаи редки, но происходят именно с некачественными устройствами", — сообщил он.
Смартфон на зарядке - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Эксперт рассказал, почему дешевый провод убивает батарею смартфона
2 ноября, 03:57
Так, в дешевых адаптерах часто экономят на изоляции и защите от перегрева, а потому при длительном подключении они способны буквально "свариться" изнутри. Если в квартире старая электропроводка или розетка болтается, риск возгорания повышается в разы, заверил эксперт.
Тогда как качественные адаптеры известных брендов проходят тестирование по стандартам безопасности электроники, и при исправной проводке они, как правило, не представляют опасности.
"Но даже в этом случае лучше не оставлять их в розетке надолго, особенно рядом с горючими предметами или без присмотра", — прокомментировал Докукин.
Эксперт заверил: если после зарядки устройства доставать адаптер из розетки, то срок службы гаджета продлится, риск неприятных сюрпризов снизится.
"А если зарядка начала греться, трещать, пахнуть или износился провод, то от нее стоит скорее избавиться. Новая обойдется дешевле, чем возможные последствия", — пояснил он.
Девушка оплачивает покупку в интернет-магазине - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Россиянам объяснили, почему нельзя прикладывать карту к смартфону
6 ноября, 03:15
 
МТС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала