Эксперт рассказал, что может случиться с оставленной в розетке зарядкой

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Зарядное устройство, оставленное в розетке на постоянной основе, может привести к плавлению розетки, выбиванию пробок и даже возгоранию квартиры, а особенно это касается дешевых зарядок без маркировки бренда или информации о производителе, рассказал РИА Новости директор категории "Аксессуары" МТС Дмитрий Докукин.

"Любой блок питания со временем изнашивается, особенно если все время находится под напряжением. Постоянная подача тока ускоряет порчу компонентов, и в какой-то момент устройство может начать перегреваться, искрить или даже стать источником короткого замыкания. В худшем случае это может привести к оплавлению розетки, выбиванию пробок и даже возгоранию. В быту такие случаи редки, но происходят именно с некачественными устройствами", — сообщил он.

Так, в дешевых адаптерах часто экономят на изоляции и защите от перегрева, а потому при длительном подключении они способны буквально "свариться" изнутри. Если в квартире старая электропроводка или розетка болтается, риск возгорания повышается в разы, заверил эксперт.

Тогда как качественные адаптеры известных брендов проходят тестирование по стандартам безопасности электроники, и при исправной проводке они, как правило, не представляют опасности.

"Но даже в этом случае лучше не оставлять их в розетке надолго, особенно рядом с горючими предметами или без присмотра", — прокомментировал Докукин.

Эксперт заверил: если после зарядки устройства доставать адаптер из розетки, то срок службы гаджета продлится, риск неприятных сюрпризов снизится.