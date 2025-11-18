Священник рассказал о законопроекте, регулирующем захоронение эмбрионов

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Разрабатывается проект закона о захоронении плодов человека, в том числе останки нерожденных младенцев, также в РПЦ поддерживают запрет экспорта репродуктивных тканей, рассказал во вторник председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, выступая на Всемирном русском народном соборе (ВРНС).

XXVII Всемирный русский народный собор проходит 18-19 ноября в зале церковных соборов столичного храма Христа Спасителя, 18 ноября - тематические секции, 19 ноября - пленарное заседание под председательством главы ВРНС, патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В этом году тема собора - "К 80-летию Победы. Защитники Отечества: военный и духовный подвиг".

"Разрабатывается проект закона о захоронении плодов человека, которым будет регулироваться включение в перечень останков - останки нерожденных младенцев для погребения на общих основаниях. Мы считаем, что необходимо разделить останки человека любого происхождения от биологических отходов любого вида. Это позволит улучшить статистику, отчетность, установить причины прерывания беременности, причины начавшегося самопроизвольного выкидыша или замершей беременности. Важным является запрет на утилизацию эмбрионов путём передачи их на хранение только под государственный контроль", - сказал Лукьянов.

По его словам, важным направлением остается при этом обсуждение статуса эмбриона человека.