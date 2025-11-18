Рейтинг@Mail.ru
Священник рассказал о законопроекте, регулирующем захоронение эмбрионов
Религия
 
13:14 18.11.2025
Священник рассказал о законопроекте, регулирующем захоронение эмбрионов
Священник рассказал о законопроекте, регулирующем захоронение эмбрионов
Разрабатывается проект закона о захоронении плодов человека, в том числе останки нерожденных младенцев, также в РПЦ поддерживают запрет экспорта репродуктивных... РИА Новости, 18.11.2025
религия
религия
русская православная церковь
общество
2025
религия, русская православная церковь, общество
Религия, Религия, Русская православная церковь, Общество
Священник рассказал о законопроекте, регулирующем захоронение эмбрионов

Иерей Лукьянов: разрабатывается проект закона о захоронении плодов человека

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПредседатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Разрабатывается проект закона о захоронении плодов человека, в том числе останки нерожденных младенцев, также в РПЦ поддерживают запрет экспорта репродуктивных тканей, рассказал во вторник председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, выступая на Всемирном русском народном соборе (ВРНС).
XXVII Всемирный русский народный собор проходит 18-19 ноября в зале церковных соборов столичного храма Христа Спасителя, 18 ноября - тематические секции, 19 ноября - пленарное заседание под председательством главы ВРНС, патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В этом году тема собора - "К 80-летию Победы. Защитники Отечества: военный и духовный подвиг".
Семейная пара с ребенком гуляют по набережной - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
В РПЦ призвали назначать пособие по уходу за ребенком всем беременным
Вчера, 13:01
"Разрабатывается проект закона о захоронении плодов человека, которым будет регулироваться включение в перечень останков - останки нерожденных младенцев для погребения на общих основаниях. Мы считаем, что необходимо разделить останки человека любого происхождения от биологических отходов любого вида. Это позволит улучшить статистику, отчетность, установить причины прерывания беременности, причины начавшегося самопроизвольного выкидыша или замершей беременности. Важным является запрет на утилизацию эмбрионов путём передачи их на хранение только под государственный контроль", - сказал Лукьянов.
По его словам, важным направлением остается при этом обсуждение статуса эмбриона человека.
"К сожалению, нужно констатировать факт, что с запретом суррогатного материнства мы не остановили вывоз эмбрионов человека, женских яйцеклеток. В настоящее время Россия продолжает торговать репродуктивным потенциалом страны. Мы поддерживаем инициативу экспертов и депутатов ГД РФ по запрету экспорта репродуктивных тканей - фетальных, ооцитов и эмбрионов", - заключил председатель комиссии.
Пара держится за руки - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В РПЦ ответили на вопрос о дружбе между мужчиной и женщиной
12 ноября, 18:43
 
