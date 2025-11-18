Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме разработали законопроект об ограничении продажи питбайков детям
18.11.2025
В Госдуме разработали законопроект об ограничении продажи питбайков детям
В Госдуме разработали законопроект об ограничении продажи питбайков детям - РИА Новости, 18.11.2025
В Госдуме разработали законопроект об ограничении продажи питбайков детям
В Госдуме разработан законопроект об ограничении продажи питбайков детям, заявил глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев. РИА Новости, 18.11.2025
госдума рф, артем метелев (депутат), общество
Госдума РФ, Артем Метелев (депутат), Общество
В Госдуме разработали законопроект об ограничении продажи питбайков детям

В Госдуме РФ разработали законопроект об ограничении продажи питбайков детям

Здание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В Госдуме разработан законопроект об ограничении продажи питбайков детям, заявил глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев.
"Мы разработали свой законопроект, который планируем вносить в Государственную думу. Он состоит из пяти основных мер. Первое – это ограничение в целом на продажу питбайка ребенку", - сказал Метелев журналистам.
Он отметил, что сделать это можно будет только если у несовершеннолетнего есть справка о том, что он закончил спортивную мотошколу, и ему предназначено использовать этот спортинвентарь.
"Второе – это запрет на выезд на дороги общего пользования. Питбайк не должен ездить вместе с грузовиками и автомобилями по дороге. Его можно использовать только на специальных, отведенных для этого и определенных министерством спорта местах. И это наша третья мера", - добавил политик.
Метелев сообщил, что четвертая мера – это запрет на продажу дизеля и бензина несовершеннолетним.
Он напомнил, что уже принят закон о запрете продажи зажигалок, в том числе и детям, которые используют их не по назначению. Но, по словам политика, такая же проблема стоит и в области продажи бензина детям. "Зачем ребенку продавать бензин, если его должны использовать взрослые в первую очередь? И мы предлагаем здесь это также ограничить", - уточнил глава думского комитета.
"И пятое – это маркировка в системе "Честный знак" всех товаров, которые поступают к нам в страну. Сегодня мы на комитете обсудим это вместе с ведомствами профильными, с Федерацией автомобильного спорта, мотоспорта, с коллегами, которые этим занимаются, с родительской ассоциацией. Уверен, что выработаем общие подходы, чтобы уже к следующему летнему сезону у нас таких проблем в стране не было", - подытожил депутат.
