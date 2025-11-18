В Госдуме разработали законопроект об ограничении продажи питбайков детям

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В Госдуме разработан законопроект об ограничении продажи питбайков детям, заявил глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев.

"Мы разработали свой законопроект, который планируем вносить в Государственную думу. Он состоит из пяти основных мер. Первое – это ограничение в целом на продажу питбайка ребенку", - сказал Метелев журналистам.

Он отметил, что сделать это можно будет только если у несовершеннолетнего есть справка о том, что он закончил спортивную мотошколу, и ему предназначено использовать этот спортинвентарь.

"Второе – это запрет на выезд на дороги общего пользования. Питбайк не должен ездить вместе с грузовиками и автомобилями по дороге. Его можно использовать только на специальных, отведенных для этого и определенных министерством спорта местах. И это наша третья мера", - добавил политик.

Метелев сообщил, что четвертая мера – это запрет на продажу дизеля и бензина несовершеннолетним.

Он напомнил, что уже принят закон о запрете продажи зажигалок, в том числе и детям, которые используют их не по назначению. Но, по словам политика, такая же проблема стоит и в области продажи бензина детям. "Зачем ребенку продавать бензин, если его должны использовать взрослые в первую очередь? И мы предлагаем здесь это также ограничить", - уточнил глава думского комитета.