В Петербурге осудят экс-специалиста военного представительства
14:59 18.11.2025
В Петербурге осудят экс-специалиста военного представительства
Экс-специалист военного представительства Андрей Меньшиков, обвиняемый в получении взятки в 5,5 миллионов рублей при выполнении государственного оборонного... РИА Новости, 18.11.2025
В Петербурге осудят экс-специалиста военного представительства

Статуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Экс-специалист военного представительства Андрей Меньшиков, обвиняемый в получении взятки в 5,5 миллионов рублей при выполнении государственного оборонного заказа, предстанет перед судом, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего ведущего специалиста по контролю и приемке продукции Андрея Меньшикова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ)... Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Московский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2013–2023 годах государственным заказчиком с АО "Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения" было заключено более 20 многомиллионных контрактов на производство и поставку систем управления. Обязанности по приемке и контролю качества продукции возлагались на Меньшикова. По данным СК, в 2014–2020 годах обвиняемый получил от гендиректора АО "ВНИТИ ЭМ" взятку более 5,5 миллионов рублей за общее покровительство при выполнении работ.
Ранее в СК сообщали, что Меньшикову вменяются взятки на 7,5 миллионов рублей от гендиректора АО "ВНИТИ ЭМ" Сергея Турусова.
В целях обеспечения приговора судом наложен арест имущество и денежные средства Меньшикова на сумму более 14 миллионов рублей.
