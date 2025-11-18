Ярославские врачи не выявили связи чипсов и ожога горла у боксера

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 ноя - РИА Новости. Пациент с жалобами на боль при глотании поступил в больницу в Ярославле, рассказав, что ел острые чипсы, но медики не выявили взаимосвязи, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Ярославской области.