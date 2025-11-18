Рейтинг@Mail.ru
Ярославские врачи не выявили связи чипсов и ожога горла у боксера
Единоборства
 
21:03 18.11.2025 (обновлено: 21:09 18.11.2025)
Ярославские врачи не выявили связи чипсов и ожога горла у боксера
Пациент с жалобами на боль при глотании поступил в больницу в Ярославле, рассказав, что ел острые чипсы, но медики не выявили взаимосвязи, сообщили РИА Новости... РИА Новости Спорт, 18.11.2025
Ярославские врачи не выявили связи чипсов и ожога горла у боксера

Ярославские врачи не нашли связь ожога горла у боксера со съеденными чипсами

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 ноя - РИА Новости. Пациент с жалобами на боль при глотании поступил в больницу в Ярославле, рассказав, что ел острые чипсы, но медики не выявили взаимосвязи, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Ярославской области.
Telegram-канал Mash сообщил во вторник, что молодой человек в Ярославле попал в больницу с ожогами гортани, желудка и пищевода после того, как съел острые чипсы с перцем. По словам медиков, ожоги вызвала кислота из съеденных острых чипсов, отмечалось в публикации.
В пресс-службе минздрава региона подтвердили РИА Новости, что похожий пациент поступил в клиническую больницу №9 Ярославля. "Пациент поступил с жалобами при глотании. Со слов пациента, до того, как ему стало плохо, он ел чипсы. Прямую взаимосвязь чипсов с ожогом специалисты больницы выявить не могут. Данный вопрос находится в компетенции Роспотребнадзора. Пациент проходит лечение, в настоящее время находится в удовлетворительном состоянии", - сообщили в минздраве.
Помело - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Врач рассказала, кому нельзя есть помело
18 ноября, 03:06
 
ЕдиноборстваЗдоровье - ОбществоЯрославльЯрославская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Происшествия
 
