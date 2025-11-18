https://ria.ru/20251118/vrachi-2055845534.html
Ярославские врачи не выявили связи чипсов и ожога горла у боксера
Ярославские врачи не выявили связи чипсов и ожога горла у боксера - РИА Новости Спорт, 18.11.2025
Ярославские врачи не выявили связи чипсов и ожога горла у боксера
Пациент с жалобами на боль при глотании поступил в больницу в Ярославле, рассказав, что ел острые чипсы, но медики не выявили взаимосвязи, сообщили РИА Новости... РИА Новости Спорт, 18.11.2025
2025-11-18T21:03:00+03:00
2025-11-18T21:03:00+03:00
2025-11-18T21:09:00+03:00
здоровье - общество
ярославль
ярославская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
единоборства
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053907408_0:87:2333:1399_1920x0_80_0_0_0bd8dcdef16e7f0b0eb4a6ce37975531.jpg
https://ria.ru/20251118/vrach-2055606158.html
ярославль
ярославская область
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053907408_177:0:2158:1486_1920x0_80_0_0_febf42ecb05b6b5911628e3142157fbc.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, ярославль, ярославская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Здоровье - Общество, Ярославль, Ярославская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия, Единоборства
Ярославские врачи не выявили связи чипсов и ожога горла у боксера
Ярославские врачи не нашли связь ожога горла у боксера со съеденными чипсами