Воскресенский: тренд на отток населения из малых городов преодолим

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Тренд на отток населения из малых городов, который в России существовал на протяжении десятилетий, пока не сломлен, однако он преодолим, заявил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

Таким образом он высказался на экспертной дискуссии на тему "Я остаюсь, чтобы жить! Как предотвратить депопуляцию малых и моногородов России", которую организовал Аналитический центр ВЦИОМ. В ходе обсуждения представители региональной и муниципальной власти, общественных организаций обсудили ключевые вызовы и вопросы развития малых городов и повышения качества жизни жителей небольших территорий.

"Тренд долгий, но он преодолимый, об этом думает сейчас весь мир, и все принимают меры", — приводит пресс-служба облправительства слова губернатора.

Он также отметил, что в Ивановской области и других регионах сейчас многое делается для развития малых городов.

"Практически все губернаторы занимаются малыми городами для того, чтобы улучшить качество жизни", — сказал Воскресенский.

На федеральном уровне обсуждение развития малых городов в России три года назад инициировал именно губернатор Ивановской области. За это время органы власти, госкорпорации, институты развития, эксперты от дискуссии перешли к системным решениям для развития малых городов. Так, были введены дополнительные выплаты врачам, проживающим и работающим в малых городах, а также дополнительные выплаты за классное руководство учителям из малых городов. Появились новые программы "Земский работник культуры" и "Земский тренер". Серьезно масштабирована программа преображения малых городов и исторических поселений, по которой во многих регионах, в том числе в Ивановской области, благоустраивают площади, набережные, кварталы. Также было принято решение об особых условиях семейной ипотеки именно для малых городов.

В ходе дискуссии Воскресенский предложил ряд новых системных мер для развития малых территорий, в их числе решения в сфере жилищного строительства.

"Рентабельность строительства нового жилья в малых городах практически нулевая, одним из решений может стать семейная ипотека, но условия участия должны быть значимо лучше в малых городах, чем в крупных", — сказал глава региона.

Он указал, что в этом случае застройщик увидит платежеспособный спрос и будет предлагать новое жилье. Вторая мера — создание топовых колледжей среднего образования именно в малых городах страны.

"Это была бы вполне логичная идея, и она бы частично ответила на вопрос, где учиться и почему нужно остаться в малом городе", — пояснил губернатор.

Воскресенский добавил, что это предложение нашло поддержку в Минпросвещения России, сейчас обсуждаются конкретные условия. Губернатор считает, что технологии искусственного интеллекта, современные образовательные техразработки позволяют школьникам, студентам из малых городов получать такие же знания и возможности, как в столичных школах.

Ивановская область уже несколько лет реализует стратегию возрождения малых городов в соответствии с базовыми моделями экономического развития, ключевая задача которых — создание условий для устойчивого роста.

"Более половины жителей Ивановской области проживают именно в малых городах, и жить там, откровенно говоря, сложнее. Без экономического серьезного фундамента ситуация не поменяется", — подчеркнул губернатор.

Опираясь на данные Центра исследований малых городов (город Шуя), Воскресенский привел в пример экономические модели для малых городов, которые уже получили развитие в Ивановской области. Это реиндустриализация, центры компетенций для сельского хозяйства, туристические центры, центры развития творческих индустрий.